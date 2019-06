V pondělí 24. června oslavil 70. narozeniny John Illsley, baskytarista a zakládající člen rockové kapely Dire Straits. 26. června navíc v Praze vystoupí Mark Knopfler, bývalý frontman kapely. Vyzkoušejte si se serverem Lidovky.cz, kolik toho o autorech hitů jako Money for Nothing, Walk of Life, Sultans of Swing nebo Brothers in Arms víte.