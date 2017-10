Jak dopadla rekonstrukce? Prohlédněte si virtuálně ‚nové‘ Divadlo Na zábradlí

PRAHA V sezóně 2016/2017 Divadlo Na zábradlí prošlo největší přestavbou v jeho dějinách. Rekonstrukce za 50 milionů přinesla nové prosklené foyer, upravené prostory kavárny a změny v samotném divadelním sálu. Projděte si spolu se serverem Lidovky.cz novou podobu divadla. Slavnostní otevření proběhne v pátek 27. října.

„Budova Divadla Na zábradlí neprošla za posledních několik desetiletí výraznější stavební změnou,“ řekl Petr Štědroň, ředitel Divadla Na zábradlí. Přestavbu urychlila ztráta hlavní společenské místnosti, foyer. Přestavba stála 50 milionů korun a zakázku na ní vyhrála firma Subterra.

Divadlo Na zábradlí přišlo o své původní foyer již v roce 2015, kdy nedošlo k prodloužení nájemní smlouvy ze strany majitele vedlejšího domu, kde se právě tyto prostory nacházely. Bylo tedy nutné upravit otevřený prostor atria. Stavební práce ho proměnily v moderní dvoupodlažní foyer s proskleným stropem. To by mělo pojmout přibližně stejný počet lidí jako to předchozí. Ochozy v druhém patře vznikly z výrazně rozšířených pavlačových balkónů. Pod stropem práce odhalily zbytky historické budovy z 16. století, pravděpodobně části balkónů. Ty byly zrekonstruovány a dále dotváří celkovou atmosféru centrálního společenského místa divadla. Návštěvníci mohou do druhého patra vystoupat po moderních skleněných schodech.

V divadelním sálu představují nejrazantnější změnu nové sedačky pro diváky. Ty jsou laděné do šedé a bílé, stejně jako nová proužkovaná výzdoba na zdech. Sezení na novém balkónu by mělo být pohodlnější, nachází se zde menší počet sedaček, čímž vznikl příjemný prostor, kde nebudou diváci tolik stísnění.

Šatna se ze vstupní místnosti posouvá za roh od záchodů. Samotná sociální zařízení dostala také novou podobu.

Dominantou vstupního prostoru divadla je bezesporu podlaha z dřevěných špalků. Vrací se i původní ikonické vstupní dřevěné dveře se zeleným nátěrem. Jenže už nebudou zelené, ale hnědé. „Restaurátoři odhalili, že původní zbarvení vstupních dveří byla hnědá, skrytá pod zeleným nátěrem. Hnědé tak budou dveře i nově,“ sdělil architekt Marek Tichý ze společnosti TaK architects, která přestavbu projektovala.



Prostor kavárny zatím nebyl upraven do finální podoby. „Kavárna bude v novém. Chceme z ní udělat společenský prostor, kam si zajdou třeba i studenti, když zrovna nepůjdou ani do divadla,“ dodává Štědroň.



Divadelní soubor musel kvůli přestavbám hostovat na scéně Švandova divadla na Smíchově a také Divadla Komedie. I přes provizorní podmínky byli herci schopni nacvičit rovnou dvě nová představení.