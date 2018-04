Jak pašerák Solo ke štěstí přišel. Nové Star Wars se hlásí s poslední, nejakčnější ukázkou

DALEKÁ, PŘEDALEKÁ GALAXIE „Po něčem jdeš. Je to pomsta, jsou to peníze, nebo něco docela jiného?“ ptá se Qi’Ra (Emilia Clarkeová) rozcuchaného mladíka Hana Sola (Alden Ehrenreich). Poslední a nejakčnější trailer snímku Solo láká fanoušky na velkolepě pojatý začátek starwarsovské legendy. Snímek má českou premiéru naplánovanou na 24. května.

Nejlepším pašerákem ve známém vesmíru je Lando Calrissian (Donald Glover). „Slyšel jsem o tobě příběhy. Je vše, co se povídá, pravda,“ ptá se ho fascinovaný a rozcuchaný mladíček Solo. „Všechno, co jsi slyšel, je pravda,“ odpovídá klidně Calrissian. To ještě netuší, že před ním stojí pašerák, který ho záhy ještě překoná. A to je teprve začátek! Na zjištění toho, jak do všeho pasuje chlupatý Chewbacca nebo loď Millenium Falcon, si musí fanoušci počkat na konec května.

Za snímkem stojí režisér Ron Howard, který v režisérském křesle nahradil Phila Lorda a Christophera Millera, kteří od projektu odstoupili. Ve snímku hrají Alden Ehrenreich (Solo), Emilia Clarkeová (Qi´ra), Thandie Newtonová (Val), Woody Harrelson (Tobias Beckett) nebo Donald Glover (Lando Calrissian).