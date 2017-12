Jak přežít Silvestr? Kupovat kvalitní pyrotechniku, vyklidit balkón a při požáru zavřít dveře

PRAHA Silvestr je oslavou nového, přicházejícího roku. Tradiční způsob oslavy, tedy odpalování zábavní pyrotechniky, je ale každoročně zdrojem mnoha požárů a zranění. Proto pražští hasiči vydali několik doporučení, jak se zábavní pyrotechnikou nakládat a jak se zachovat v případě, že požár již vznikl.

Pokud se podobně valná část společnosti rozhodnete oslavit příchod roku 2018 nějakým tím třeskem či barevnou prezentací na nebi, nenechte se bujarostí oslav odradit od bezpečnosti. Jen v Praze totiž hasiči za poslední tři Silvestry řešili 66 požárů, které způsobila pyrotechnika, nepočítaje četná zranění, která řešila záchranná služba.

Hasiči nejčastěji vyjíždějí k požárům travních porostů, keřů či odpadových kontejnerů. Často ale také řeší požáry na balkonech, kam zaletí zbloudilé projektily pyrotechniky a zapálí vybavení balkónu. Proto je dobré tento prostor na večer raději vyklidit. Výjimkou nejsou ani požáry přímo v bytech, kam může vletět část hořící pyrotechniky. Podle hasičů je proto dobré při nakládání s pyrotechnikou dodržovat určitá pravidla.

Silvestrovské oslavy v Praze.

Vše začíná již při nákupu samotné pyrotechniky. Rozhodně se vyhněte po domácku vyrobené pyrotechnice, která nemá český návod. A i když chcete oslavit Silvestra ve velkém stylu, nepouštějte se do zbytečně nebezpečné pyrotechniky. Druhý stupeň zábavní pyrotechniky, který je povolen až osobám od 18-ti let, by měl bohatě stačit. Na nejvyšší, třetí stupeň, by měli mít lidé speciální kvalifikaci pro odpalování ohňostrojů a je tomu tak z dobrého důvodu. Ve správně vedené prodejně byste se k takovým kouskům vůbec neměli dostat.

Správná a bezpečná manipulace je nutnost

Obecně pro používání pyrotechniky hasiči vymezili několik pravidel, která se všem vyplatí dodržovat. V prvé řadě je nutné dbát na to, abyste neohrožovali zdraví a majetek druhých. Z toho přirozeně vyplývá, že pyrotechnika by se měla odpalovat pouze na otevřených prostranstvích, co nejdále od obydlí lidí. Rozhodně pak ne v blízkosti zdravotnických či školských zařízení. Že se pyrotechnikou nemá mířit na lidi či do oken asi nemá cenu připomínat.

Úrazy spojené s pyrotechnikou se stávají dospělým, o to spíš je nutné nikdy nechat nezletilé s pyrotechnikou manipulovat bez dozoru dospělého. Nejen dětem totiž takový výbuch petardy či rachejtle může poškodit sluch.

Nenechte se strhnout velikášstvím a pokoušet se o vlastní velký ohňostroj. Existuje celá řada lidí, kteří se tímto zabývají a rádi vám vetší pyrotechniku pro vaše potěšení odpálí. Podívat se na velkou světelnou show na obloze můžete zpravidla také sledováním ohňostroje, který pořádá vaše obec.

Hoří! Co teď?

V tom nejhorším možném scénáři už začalo hořet, možná ani ne vaším vlastním zaviněním. Jak s takovou situací naložit? Předně se pokuste zachovat si chladnou hlavu. Dejte rozhodně přednost zdraví vašemu a lidí v okolí před zachraňováním vašeho majetku. Samozřejmostí by mělo být i okamžité nahlášení požáru na tísňovou linku 112 nebo 150. Operátorovi dejte vědět co se stalo, jaké okolnosti mohou komplikovat zásah a uveďte i kontakt přímo na sebe. Dodržujte též pokyna operátora nouzové linky.

Je-li toto zajištěno, můžete se pokusit požár uhasit nebo alespoň zabránit jeho šíření. Použít lze hasičské přístroje, hydrant na chodbě nebo textilie, které v sobě nemají umělá vlákna. Zvláštní pozor si ovšem dávejte při hašení věcí a spotřebičů, které mohou být stále pod proudem. Je proto lepší nejprve v objektu vypnout proud. Mějte na paměti, že věc pod proudem pěnou ani vodou stejně neuhasíte.

Pokud se v objektu, ve kterém hoří, nachází více osob, snažte se je varovat a pomoci starším, nemohoucím či dětem. Pokud se v zakouřeném hořícím objektu pohybujete, chraňte své dechové ústrojí namočeným kusem látky. Pro jistotu objekt následně co nejrychleji opusťte a vyčkejte příjezdu hasičů, kterým buďte připraveni při zásahu pomoci.

„Když už musíte byt opustit, zavřete za sebou dveře. Jinak totiž zplodiny hoření začnou pronikat do chodby. Důležité je také dát vědět lidem z domu, že hoří. Pokud nehoří u vás, nevycházejte do zakouřené chodby, ale dejte mokrý ručník pod dveře. Hasiči vás přijdou zachránit. Neustále také upozorňujeme na to, aby lidé nenechávali cokoliv na chodbě domu. Brání to lidem v úniku a přes dřevěné botníky, kočárky a další odložené věci se požár může šířit i schodištěm,“ říká pro Lidovky.cz Kavka. Právě nedovřené dveře způsobily totiž tak masivní rozšíření požáru při čtvrteční tragédii v newyorském Bronxu, kde si dítě hrálo s kamny a po následném požáru zemřelo 12 lidí.



Martin Kavka, tiskový mluvčí HZS Praha a dlouholetý vyšetřovatel požárů.

I pražští hasiči mají s dětmi, které založily požár, zkušenosti. „Já sám jsem vyšetřoval požár na Černém mostě, kdy matka nechala dítě samotné v bytě. To zapálilo záclonu a začal hořet byt. Naštěstí to bylo v posledním patře, takže se to nešířilo dál. Chytila však celá střecha paneláku, byl to velký a zničující požár,“ popsal mluvčí pražských hasičů Martin Kavka, který je nyní zároveň šéfem vyšetřovatelů. „Takže platí i rada nenechávat děti s ohněm nehlídané. Stává se, že děti něco třeba ve svém pokoji zapálí a bojí se to rodičům říct.“