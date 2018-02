Jak se skutečně jedná o vládě? Schůzky v motorestu, jednání měsíce před volbami i noční hovory

PRAHA Nejprve program, poté budeme řešit posty. Tato floskule zní pravidelně po každých volbách, když politici vyjednávají o vládě, nyní ji s oblibou používá Andrej Babiš (ANO), Tomio Okamura (SPD) i komunisté. Politická realita je však jiná. Jedná se už před volbami, lídři se scházejí v motorestech, telefony zvoní i ve dvě v noci.

Nejdříve musíme najít programovou shodu, teprve pak můžeme jednat o konkrétních postech. Jako ozvěna se toto prohlášení line z úst všech politiků účastnících se jednání o vládě.

Skutečnost je však jiná. „Předseda strany musí nejdříve u sebe ve straně oznámit, že se jde do koalice a že budeme chtít ta a ta ministerstva. Takže se od začátku jedná i o těch postech, což ale není žádná ostuda,“ říká pro server Lidovky.cz bývalý předseda KDU-ČSL Cyril Svoboda.

Dodává také, že některá ministerstva jsou jednoduše silnější a jsou více vidět v médiích, jiná naopak politické body straně nepřinesou. „Jestli někdo tvrdí, že nejdříve program a pak až personálie, tak to tak není. Jedná se o nich souběžně,“ říká o jednáních Svoboda.

S tímto názorem souhlasí i bývalý premiér Vladimír Špidla, který jednal za ČSSD ještě v době opoziční smlouvy. Jako reálný proto nevidí postoj Tomia Okamury, který při jednáních o vládě s Andrejem Babišem hlásá, že kromě programu ho nic jiného nezajímá. „Ne, takhle já to neznám. Vždy tam personálie budou, politika se odehrává mezi lidmi,“ shrnuje Špidla. Zdůrazňuje také, že během procesu si také politici vytvářejí síť kontaktů, skrze které mohou řešit případné vládní krize a součástí jednání tak jsou i dohody o tom, jak bude vláda fungovat zevniř a jak bude řešit vnitřní spory.

Opakování slov o programu u Tomia Okamury se podivuje i bývalý premiér a předseda Senátu Petr Pithart. „Já bych s tím na jeho místě přestal, lidem to už zvoní v uších. Zejména pan Okamura je v podstatě program sám, musí si ale uvědomit, že 99 procent voličů žádný program strany nečetlo,“ říká Pithart. Podle něho je to ale především důvěra v koaličního partnera, na čem záleží. „Napsat do programu můžete cokoliv a podepsat to. Ale poté se přijde na to, že v praxi jsou mezi vámi nepřekonatelné rozdíly. Program prostě nemůže být to nejdůležitější,“ zdůrazňuje Pithart.

Program není vše, personálie jsou stejně důležité

„Programová shoda je nakonec stejně důležitá jako ty personální otázky. Lépe ale zní, když se říká, že personálie jsou až naposled,“ řekl serveru Lidovky.cz předseda poslaneckého klubu TOP 09 a velezkušený vyjednavač Miroslav Kalousek, který se účastní jednání o vládě už od roku 1992. „Mezi tím, co pracovní skupiny řeší program vlády, lídři stran se scházejí a poměrně bolestivě řeší právě personální otázky,“ dodává bývalý ministr financí.

V nové vládě Andreje Babiše je 9 nováčků, 5 již působilo v dosavadní vládě Bohuslava Sobotky (ČSSD)

„Některé sondáže s potenciálními partnery jsem udělal už několik měsíců před volbami,“ vzpomíná častý člen vyjednávacích týmů Vladimír Špidla. Podle Špidly se pochopitelně programové body projednávají a hledají se kompromisy, zároveň se ale také řeší „mocenská geometrie“, tedy kdo dostane jaké ministerstvo.

Politici mezi sebou proto bojují a handlují o jednotlivé mocenské posty.„Já bych to ošklivé slovo handl používal nerad. Občas se ale třeba couvne z programového požadavku, pokud máte velký zájem o konkrétní ministerstvo. Normální je zkrátka, že se od počátku jedná o programu i personálním složení,“ vysvětluje Svoboda.



„Vzpomínám si na situaci, kdy jsem si byl během jednání o nových vládách během výměn mezi Špidlou, Grossem a Paroubkem v podstatě jistý, že ve vládě nebudu. Ve dvě hodiny ráno jsem se pak telefonem dozvěděl, že vláda zůstává ve stejném složení a já budu ministrem nadále,“ vzpomíná Cyril Svoboda.



Pithart: ‚Bojím se, že to má Babiš posychrované.“

Jednání neprobíhají vždy jen ve chvílích, kdy jsou oficiálně oznámena, zákulisní rozhovory probíhají zrovna tak. „Pochopitelně místo klasických jednání probíhají i sondáže, kdy se předsedové sejdou třeba v nějakém motorestu a tam vedou první sondážní rozhovory,“ říká Svoboda. Podle něj jsou takové schůzky nevyhnutelné, protože žádná strana nemůže riskovat, že po oznámení o jednání o koalici skončí první schůzka prásknutím dveřmi a fiaskem. Podle Svobody je možné i to, že současné strany, které jednání o vládě dnes exemplárně odmítají, ve skutečnosti o vládě potají jednají.



Ani vybírání ministrů není vždy čistě o tom, kdo toho ví o daném resortu nejvíc. Ministr musí sebe a vládu umět taky prodat. „Hraje roli i to, když se jedna strana snaží na post ministra, který se bude často objevovat v médiích, jako finance či vnitro, nějakou charismatickou osobnost, která na sebe bude strhávat pozornost. Poté se tomu pochopitelně snažíte zabránit,“ osvětluje možnou dynamiku vyjednávání Svoboda, který vzpomíná na Pavla Dostála, který se i jako ministr kultury dokázal vždy dostat do médií.

„U nás panuje velice populární názor, že ministr musí být pokud možno největší žijící odborník ve svém oboru. Ministr je ale především politik, který má být autoritou a provádět kroky odborně připravené. Ministrem má být špičkový politik, nikoli špičkový odborník. Současná situace je ale absurdní, vítězi voleb jde o moc a už nejde o střet idejí, to není politika“ podotýká Kalousek.

Současná situace ale leží v žaludku také Petru Pithartovi. „Měli bychom se ptát, jak je možné, že se Andrej Babiš během jednání chová, jako kdyby měl jistotu, že z toho nakonec vyklouzne. Děsím se toho, že to má někde, tak říkajíc, posychrované. Chová se, jako kdyby měla z policie přijít za 14 dní omluva. Vypadá jako by říkal: ‚Počkejte, počkejte. To se budete divit‘. Takhle se přece nechová člověk v závěru svého trestního stíhání,“ uzavírá Petr Pithart.