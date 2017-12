PRAHA U příležitosti dvacetiletého výročí magazínu Pátek Lidových novin výjimečně odemykáme rozhovory s významnými českými osobnostmi. Tenkrát mu bylo teprve 24 a jeho firma Seznam.cz byla na začátku. Dnes je mu o téměř dvacet let víc. Ivo Lukačovič (nar. 1974) patří mezi nejúspěšnější a nejbohatší Čechy, rozhovory až na velmi řídké výjimky neuděluje a od médií se odstřihl, i když se dnes jeho portál zpravodajství věnuje, psal Pátek LN v prosinci 1998.

LN: Považujete se za bohatého člověka?

Samozřejmě že ano.

LN: Vaše kariéra bývá přirovnávána k raketovému startu Billa Gatese. Cítíte se tak?

Vím o tom, ale je to trochu nelichotivé, protože jeho obchodní praktiky jsou v počítačovém světě posuzovány velmi negativně.

LN: Toto přirovnání je ale míněno spíš v souvislosti s jeho rychlou kariérou. Máte také takové sny? Myslíte si, že je vůbec v Česku možné vybudovat takové impérium, jako je Microsoft?

Tak velké sny nemám a je skutečně dost nereálné vybudovat impérium, jaké vytvořil Gates, v České republice. To jde jen v Americe a jen tehdy, když děláte nějakou věc v angličtině. Můžu být sice Billem Gatesem v České republice, ale na té světové úrovni nikdy.

STALO SE 18. 12. 1998 V Brně byl zprovozněn Husovický tunel. Lidové noviny napsaly, že novoročenky v e-mailu nezdomácněly a elektronická pošta zatím nezastoupila klasický způsob posílání vánočních a novoročních přání. V hitparádě nezávislého pražského Rádia 1 vyhrála skladba Teardrop britské skupiny Massive Attack. Nejnavštěvovanějším filmem roku 1998 se stal americký Titanic, jejž vidělo 1 050 371 diváků a který utržil 79 049 865 korun.



LN: Zajímáte se o politiku?

Zajímám se o ni do té míry, abych měl jistotu, že nejsem nějak politicky manipulován. Abych jako jeden ze zástupců internetové lobby věděl, na jaké dveře zaklepat a kde mi mohou pomoci.

LN: Kolik trávíte denně času u počítače?

Dnes už tak maximálně šest až sedm hodin denně.

LN: Jak si myslíte, že budou počítače vypadat, až vám bude padesát?

Až nám bude padesát, rozhodně počítač nebude v nějaké krabičce, ale bude to jen jedno zařízení, v němž bude televize, rádio i počítač. Bude se to všechno ovládat hlasem, a navíc bude mít počítač i jistou vlastní empatii, tudíž spoustu věcí vycítí sám. Bude to kamarád.

LN: Nebojíte se toho, že se lidem scvrkne svět jen do tohoto multifunkčního přístroje? Co knihy, myslíte, že to bude znamenat jejich konec?

Žádný počítač vám nemůže knihu nahradit. Když vznikla televize, také se mluvilo o tom, že zaniknou ostatní média, a existují pořád. V budoucnu může přijít zase něco nového a lidé budou říkat, že je to konec počítačů. Toho odosobnění se nebojím. Záleží na člověku, který techniku užívá. Ona nemusí lidi rozdělovat. Internet je naopak spojuje.

LN: Umíte si tedy představit děti v mateřské školce, jak si místo s autíčky a panenkami hrají s počítačem?

Takový počítač by asi rozvíjel tvořivost dítěte. Nejspíš by to bylo podobné, jako když si děti hrají s kostkami nebo stavebnicí. Myslím si, že za padesát let, až budou počítače na takové úrovni, tak se zvýší i lidská inteligence a tvořivost. Desetileté děti budou třeba schopny řešit diferenciální rovnice a my vedle nich budeme vypadat jako úplní pitomci.

LN: Říkáte, že se v budoucnu ještě zlepší lidské schopnosti. Umíte si představit, z jakých povolání si budou vaši potomci vybírat a v kolika letech?

To si myslím skutečně nejsme schopni představit. Koho by před padesáti lety napadlo, že budou existovat takové profese, jako je programátor či správce sítě?

LN: Čím jste chtěl být vy?

Abych byl upřímný, tak popelářem, protože se mi strašně líbilo, jak jezdí na těch autech a jak hvízdají. Připadali mi jako takoví městští kovbojové. Později jsem však chtěl být konstruktérem.