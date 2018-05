Jak to bude se schůzkou mezi Trumpem a Kimem? Jednání překvapivě pokračují

PRAHA Americká delegace se v neděli překvapivě v pohraniční obci Pchanmundžom mezi Severní a Jižní Koreou setkala se zástupci severokorejské vlády a jedná s nimi o možném summitu mezi Spojenými státy a KLDR.

Ve čtvrtek to vypadalo, že ze schůzky sešlo. I dnes tak budou pokračovat přípravy na setkání mezi prezidentem a severokorejským vůdcem Kim Čong-unem. List The Washington Post informoval, že do KLDR dorazila skupina amerických diplomatů a úředníků, kteří mají se Severokorejci pracovat na přípravě vrcholné schůzky. Delegaci podle deníku vede bývalý americký velvyslanec v Jižní Koreji Sung Kim, který byl kvůli tomu povolán ze svého současného diplomatického postu na Filipínách.

Přípravy průlomové schůzky se v posledních dnech výrazně zkomplikovaly, když Trump ve čtvrtek oznámil, že summit plánovaný na 12. června ruší. Za důvod svého rozhodnutí označil Kimovy projevy s nepřátelskými výpady proti Spojeným státům. KLDR ale na oznámení zareagovala nečekaně klidně a Trump následně připustil, že schůzka se možná přece jen v plánovaném termínu uskuteční. Naději zvýšilo i jednání lídrů obou korejských států, kteří se překvapivě sešli v sobotu.

Nechala utopit dceru? Městský soud v Praze pokračuje v projednávání kauzy matky, která loni po utajeném porodu nechala utopit ve vaně svou novorozenou dceru. Ženě hrozí za vraždu 15 až 20 let vězení nebo i výjimečný trest.



Vzájemné uznávání zboží? V Bruselu proběhne jednání ministrů zemí EU odpovědných za problematiku hospodářské soutěže a konkurenceschopnosti. Mluvit se má o návrhu na vzájemné uznávání zboží či o změnách majících posilovat unijní digitální trh. Za ČR ministr průmyslu a obchodu Tomáš Hüner.



Iran Deal v Bruselu. V Bruselu bude i jednání ministrů zahraničí členských zemí EU. Za ČR náměstek ministra zahraničí Ivo Šrámek. Mezi hlavními tématy vývoj kolem Íránu a amerického rozhodnutí odstoupit od jaderné dohody s touto zemí, dění ve Venezuele po tamních prezidentských volbách, situace v Kongu či spolupráce se zeměmi Afriky, Karibiku a Tichého oceánu. U oběda se má diskutovat o posledním vývoji kolem Gazy a v Izraeli.

Pražské jaro. V rámci mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro vystoupí od 20:00 španělský gambista a specialista na starou hudbu Jordi Savall a soubory Hespérion XXI a La Capella Reial de Catalunya.