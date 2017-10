Jak uspět u přijímaček na střední školy? Začněte s přípravou teď

Strašák jménem státní přijímačky na střední školy se zdá být ještě daleko – do termínů jednotných testů z českého jazyka a matematiky zbývá zhruba šest měsíců. Ale zatímco na výběr školy a podání přihlášky je čas do konce února, ideální doba, kdy začít s přípravou na zkoušky, je nyní. Jak na to a co nepodcenit?

1. Začněte loňskými testy

Představu o tom, jak jsou testy náročné a jaký typ úloh se v nich obvykle vyskytuje, získáte ze starších testů, případně z testů, které jejich autor (společnost Cermat) zveřejňuje jako vzorové na svých webových stránkách www.cermat.cz. Odkazy na cvičné a starší testy najdete také na facebookovém profilu Jednotné přijímačky. Jeden z loňských testů (český jazyk a literaturu pro čtyřleté obory) si můžete vyzkoušet také v tomto vydání Akademie LN na straně 16.



Díky tomu, že si testy vyzkoušíte, získáte lepší představu o svých slabých a silných stránkách a budete tušit, na co se v průběhu přípravy zaměřit. A hlavně budete vědět, s jakou intenzitou se do učení pustit. Kdo zvládne testy téměř bez zaváhání, může si jen opakovat. Pro někoho je lehká čeština (a tak ji může během příprav s klidným svědomím ošidit), pro druhého zase matematika, takže své síly napře na pravopis a větnou skladbu.

2. Trénujte porozumění textu a pravopis

Až si důkladněji prohlédnete starší nebo vzorový test z češtiny, možná vás překvapí, kolik úloh je v něm zaměřeno na práci s textem. Porozumět textu a umět s ním zacházet je jeden z pilířů úspěšně složených přijímaček z češtiny. A pozor – ne vždy jde o text v obvyklém smyslu slova. Porozumět byste měli umět i tabulkám a grafům a také z nich vyčtená data a údaje správně interpretovat.



Trénovat práci s textem můžete kdykoli a kdekoli – klidně cestou do školy při čtení facebookových statusů nebo zpráv na chytrém telefonu nebo třeba při čtení beletrie. U každého textu se totiž můžete cvičně zamyslet nad následujícími otázkami: Co je hlavním sdělením? Které informace jsou více a které naopak méně podstatné? Je text úplný? Jaká informace v něm případně chybí? Která část je čistě objektivní a co je názor autora? Objevuje se zde manipulace nebo nadsázka? Co je účelem textu? Tyto a podobné otázky se budou s největší pravděpodobností vztahovat k některému z testových zadání. Jedna z otázek bývá také směrována k textové návaznosti – uchazeč o studium musí zpřeházené věty seřadit tak, aby na sebe navazovaly.

V každém testu se objevují úlohy testující znalost pravopisu, a to včetně správného psaní čárek ve větách. Není za ně sice tolik bodů jako za úlohy zaměřené na práci s textem, protože jsou časově méně náročné, byla by ale škoda udělat v nich zbytečně chybu a ztratit body, které mohou rozhodnout o přijetí na vysněnou školu.

3. Procvičujte počítání bez kalkulačky

Počítejte s tím, že test z matematiky budete muset zvládnout bez použití kalkulačky. Pokud jste odvykli počítání z hlavy nebo písemnému dělení, je na čase si tyto dovednosti procvičit. Čas nad testovými formuláři je drahocenný, a nebudete-li počítat, jako když bičem mrská, zbytečně ho promrháte. Povolené nejsou ani tabulky. Ke zkoušce si smíte vzít jen psací a rýsovací potřeby.



Až budete v rámci přípravy počítat příklady a řešit slovní úlohy, navykněte si zapisovat celý postup. U některých úloh je tento požadavek přímo v zadání a bez uvedení postupu je výsledek neplatný.

Pokud není vaší silnou stránkou geometrie, zaměřte se na ni. Autoři testů geometrické úlohy zařazují v relativně hojné míře. Nebuďte překvapeni, že většina zadání má formu slovní úlohy. Schopnost porozumět textu tedy využijete nejen v testu z češtiny, ale i v matematice.