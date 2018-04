Jaká je budoucnost Krnáčové? Ve hře je ambasáda v Německu či Izraeli

Hnutí ANO řeší, kdo se v jeho dresu bude ucházet o pražský primátorský řetěz. V souvislosti s hledáním adepta se rozvinula otázka nad budoucností stávající primátorky Adriany Krnáčové. Ve hře jsou dvě ambasády.

Vláda a Praha, to jsou pro hnutí ANO v současné době dvě bolavé rány. Zatím ANO nemá vládní koalici s podporou sněmovny a jasno není ani v tom, kdo hnutí povede na podzim ve volbách na pražskou radnici. Podle informací LN se však pražský rébus blíží rozlousknutí. Předseda hnutí Andrej Babiš by s velkou pravděpodobností neprotestoval, kdyby se lídrem kandidátky stal poslanec Patrik Nacher.



Nepovedená metropole

Ten potvrdil, že se přihlásil do primárek. „Potřeboval bych cítit významnou podporu mezi členy hnutí, přirozenou podporu vedení ANO a kooperaci se současnou primátorkou. Kdyby jedna z těchto věcí chyběla, nebyla by to pro mě komfortní pozice,“ potvrdil poslanec zájem ucházet se o post lídra. Babiš, jehož slovo bude v tomto ohledu klíčové, na dotaz k Nacherovi odpověděl, že definitivní rozhodnutí zatím nepadlo. „Praha je komplikovaná, měli jsme tu složitou koalici. Chybou bylo, že se paní primátorka domluvila i se Zelenými, kteří chtěli zastavit všechny stavby. Koalice nám příliš bodů nepřinesla, na rozdíl od Brna, Ostravy a dalších měst,“ řekl LN premiér v demisi Babiš.

Potvrdil, že hnutí hledá novou jedničku. Dny úřadující primátorky Adriany Krnáčové jsou, zdá se, po čtyřech letech sečteny. Zejména po problémech s dopravou a nedávném prohlášení, že „Pražané jsou trochu zpovykaní“.

„Praha se úplně nepovedla a musíme hledat lídra. Můžu ale slíbit, že program budeme mít dobrý. Z pozice premiéra vím, že dokážeme vyřešit spojení mezi Masarykovým nádražím, letištěm a Kladnem. Už je konečně konkrétní plán. Vyřešíme i Pražský okruh, taky jsem zatlačil, aby zavedli v metru signál a wi-fi,“ uvedl Babiš.

Ambasáda? Neotravujte mě!

Předseda vlády v demisi ani členové hnutí však podle informací LN nechtějí Krnáčovou jen tak odkopnout . Uvědomují si, že před čtyřmi lety jim vytrhla trn z paty. V roce 2014 z postu lídra kandidátky nejdříve pro neshody s tehdy vlivnou funkcionářkou hnutí Radmilou Kleslovou odstoupil Jan Kasl. Následně si ANO na kandidátku vybralo podnikatelku Martinu Schopperovou, která ale po necelém týdnu odstoupila kvůli spekulacím o napojení na lobbistu Romana Janouška.

Tím se vyhoupla do čela Krnáčová a za jejího přispění ANO (22,08 procenta) vyhrálo volby do zastupitelstva hlavního města před TOP 09 (20,07 procenta). Nyní tedy paralelně s hledáním primátorského adepta se rovněž řeší otázka nad další politickou kariérou stávající šéfky Mariánského náměstí. Podle zdrojů LN blízkých vedení ANO projevila primátorka zájem o diplomatickou funkci na ambasádě v Německu či Izraeli.

Dotaz, zda by ji lákala velvyslanecká oblast, Krnáčovou popudil. Potvrdila pouze, že získala nominace pro lídra pražské kandidátky. „Mám hodně nominací a už mě přestaňte otravovat. Když budu mít potřebu vám něco sdělit, zcela jistě vám zavolám,“ napsala někdejší ředitelka organizace Transparency International.

Pepsi, Nacher a Pilný

Nominace do primárek se podávaly do včerejšího dne. Mezi zájemci by neměli chybět současní pražští radní za ANO – Eva Kislingerová, Libor Hadrava či Karel Grabein Procházka. Na „jedničku“ však Babiš a předseda poslaneckého klubu Jaroslav Faltýnek (ANO) shánějí zvučnější jméno. Důvod je zřejmý.

Pražská radnice ročně hospodaří s rozpočtem v rozsahu 50 až 60 miliard korun. Svým významem se řadí po bok silových ministerstev. Pražské dění by mělo být výkladní skříní české politiky, na její představitele je zaměřena podobná pozornost jako na ty sněmovní a vládní. Vývoj v Praze pak do značné míry předurčuje další budoucnost stran a hnutí na celostátní úrovni – ODS a ČSSD by po roce 2011 a tehdejší pražské krizi mohly vyprávět.

Předákům ANO v uplynulých týdnech nevyšly námluvy na post pražského lídra se čtyřmi preferovanými adepty. Šlo o známá jména: ministra zahraničí Martina Stropnického, ministra spravedlnosti Roberta Pelikána a vedoucí partnerku Ernst &Young Magdalenu Souček. Samotný Babiš přemlouval i manažera PepsiCo, který však podle zjištění LN odmítl.

Šéfa ANO zarmoutilo především odmítnutí ministra spravedlnosti Pelikána, který na konci minulého týdne oznámil záměr skončit v politice. „Dost mě mrzí, že pan Pelikán odchází. Nabízel jsem mu lídra pražské kandidátky, ale nechtěl. Je pravda, že Pelikán i Stropnický oslovovali pražské voliče, “ míní premiér v demisi.

Kromě Nachera a pražských radních však do procesu může významně zasáhnout exministr financí Ivan Pilný, který se loni na podzim stáhl z nejvyšší politiky. Někdejší zakladatel české pobočky společnosti Microsoft zatím obdržel pouze neoficiální nabídku. „O neoficiálním zájmu vím. Zanedlouho se bude hlasovat o lídrovi. Nominaci může dát předseda, dva místopředsedové nebo deset členů pražského ANO. Zatím jsem oficiální nabídku nedostal. Pokud mě osloví, budu se k tomu muset vyjádřit,“ řekl LN exministr Pilný v minulém týdnu. Včera potvrdil, že oficiální výzvu zatím neobdržel.