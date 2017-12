Ladovské Vánoce opět nebudou. Na Štědrý den se má oteplit až na jedenáct stupňů

PRAHA Sněhové čepice pokrývají každý dům, děti stavějí sněhuláky a z nebe se snáší jedna vločka za druhou. Na bílé Vánoce, jak je ve svých ilustracích vykresloval Josef Lada, můžeme i letos zapomenout. Meteorologové na Štědrý den očekávají až jedenáct stupňů Celsia. Obloha bude převážně zatažená, ojediněle bude mrholit. Sněžit by v nižších polohách nemělo ani v dalších dnech.

Ještě minulou neděli dávaly meteorologické modely šanci, že by letošní Vánoce mohly být chladné a před Štědrým dnem by místy mohl napadnout sníh. Jak už se ale v posledních letech stává pravidlem, svátky klidu a míru bude nakonec i tentokrát doprovázet teplejší počasí.

„Je to taková povětrnostní singularita, vánoční obleva přichází téměř každý rok. Ladovské Vánoce jsou spíše mýtus,“ míní Petr Dvořák, mluvčí Českého hydrometeorologického ústavu. Čtyřiadvacátý prosinec bude letos dokonce vůbec nejteplejším dnem v období od tohoto pátku do příštího čtvrtku.

Ilustrace s názvem Stavění sněhuláka od Josefa Lady z roku 1943.

Volno ovšem začíná tento rok již v sobotu, kdy bude zataženo a přechodně oblačno. Na některých místech republiky lze očekávat mrholení či slabý déšť. Na sníh kvůli denním teplotám kolem tří až sedmi stupňů Celsia nad nulou nedojde.

Ten stávající by měl postupně tát. „I ve středních polohách, kde sněhová pokrývka je, ji déšť rozpustí,“ říká Dvořák. Sníh podle jeho slov zůstane pouze na horách.

Slunce? Snad na Štěpána

Ještě tepleji pak bude přímo v den, kdy většina obyvatel Česka usedne ke štědrovečerní večeři a rozdá si dárky. Mrznout nebude ani po ránu, minimální teploty se budou pohybovat kolem čtyř stupňů. Přes den se pak vyšplhají k sedmi až jedenácti stupňům.

„A co hlavně – bude větrno. Vítr bude zesilovat na čerstvý, nárazy bude mít kolem patnácti, na horách i kolem dvaceti metrů za sekundu,“ přibližuje meteoroložka Alena Zárybnická s tím, že stejně jako v sobotu bude převládat zamračená obloha. Mrholit by mělo jen ojediněle. Sněžit by mohlo leda na horách.

A žádnou sněhovou nadílku meteorologové neočekávají ani v průběhu vánočních svátků. Také Boží hod bude zpočátku doprovázet hodně oblačnosti. Postupně se však udělá polojasno. Teploty po ránu zůstanou nad nulou, nejvyšší odpolední by pak měly být jen o stupeň nižší než na Štědrý den.

Slunce má u nás největší šanci v úterý, tedy na Štěpána. „Druhý svátek vánoční bude počasí u nás určovat tlaková výše. Proto bude oblačno až polojasno, ale místy, hlavně na Moravě, zataženo s nízkou oblačností nebo mlhavo,“ předpovídá Zárybnická. Upozorňuje přitom na možné mrznoucí mlhy po ránu. Odpoledne by mělo být mezi čtyřmi až osmi stupni.

Zima bude teplotně nadprůměrná

Teploty by neměly klesnout pod bod mrazu ani v dalších dnech, měly by se ale snižovat. Stejně jako během svátků by mělo být v průběhu nadcházejícího týdne zataženo. Těsně před koncem roku by mohl sníh padat podle dosavadních prognóz jen na horách, v nížinách je jeho výskyt nepravděpodobný.

Meteorologové ovšem nevylučují, že radikálnější změna počasí na sklonku roku ještě může přijít. Předpovědi delší než týden totiž mají vysokou míru nespolehlivosti.

Sezónní prognózy zatím charakterizují letošní zimu jako teplotně nadprůměrnou. Nelze však s jistotou říci, zda teploty budou ustálené, nebo naopak kolísat. „Ani v té nadprůměrně teplé zimě nemůžeme tuhé mrazy vyloučit. Z dlouhodobého hlediska mohou být kompenzovány teplým obdobím,“ vysvětluje Zárybnická.

Letošní Vánoce přesto s velkou pravděpodobností „zaostanou“ za těmi před dvěma lety, kdy padaly teplotní rekordy. Meteorologové tehdy 26. prosince v Děčíně naměřili 16,8 stupňů Celsia.