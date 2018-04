Jako lék i na talíř. Zařaďte do jídelníčku co nejvíce bylinek, prospívají organismu

JARNÍ HERBÁŘ Které bylinky na jaře sbírat a jak je používat v kuchyni, ale též při léčení: 1. Bršlice kozí noha (Aegopodium podagraria) Už od března se dají sbírat lístky téhle bíle kvetoucí bylinky. Mají příjemně nasládlou chuť a hodí se do míchaných listových salátů. Starší rostliny je lepší spařit či krátce povařit. Čaj z bršlice má močopudné účinky. 2. Česnáček lékařský (Alliaria petiolata) Zubaté listy česnáčku se dají sbírat od dubna. Pečlivě volte ty mladé, starší mají nahořklé aroma. Česnáček se kromě salátů hodí jako koření do omáček, jarních polévek nebo třeba vaječné pomazánky.

3. Hluchavka bílá (Lamium album) Vypadá trochu jako kopřiva, ale její listy nežahají. Sbírají se od dubna na okrajích cest či železničních náspech, hodí se do zeleninových nákypů nebo polévek. Syrové mají trochu zatuchlou chuť. Bylinkáři hluchavku doporučují do směsí na dobré spaní.

4. Kopřiva dvoudomá (Urtica dioca) Listy se dají sklízet po celý rok, ale nejlepší jsou na jaře, když jsou mladé. Kopřivám se daří tam, kde je půda bohatá na dusík, často je najdete na hromadách suti, u plotů či cest. Jsou skvělým zeleným kořením pro jarní nádivky, ale zkuste je též coby základ špenátu nebo polévky. V domácí lékárně kopřivu na jaře oceníte na pročištění organismu.

5. Medvědí česnek (allium ursinum) V posledních letech je to jarní hit farmářských trhů, my však doporučujeme sbírat po vlastní ose. Je třeba dávat pozor jen na jednu možnou záměnu, a to s konvalinkou. Stačí si však pamatovat, že konvalinka má spodní stranu listů lesklou, zatímco medvědí česnek matnou. Pak už si ho můžete splést pouze s česnekem podivným, který má ovšem tenčí listy a vůni spíš pažitkovou než česnekovou. A na rozdíl od skutečného medvědího česneku se hodí nejvýš do pomazánek. Medvědí česnek je vyhledávaný právě pro své široké užití: je z něj skvělé pesto, risotto a dobře pasuje i do zapékaných jídel.

6. Mochna husí (Potentilla anserina) Typické žluté květy nejčastěji objevíte na vlhkých místech. Léčebně působí na křeče a záněty, v kuchyni je můžete dát do vývaru nebo podusit na olivovém oleji s troškou soli a pepře.

7. Podběl lékařský (Tussilago farfara) Nepřehlédnutelné sytě žluté kvítky podbělu jsou jedním ze symbolů jara. Rostou většinou podél cest a rychle odkvétají. Využijete je ve směsích proti kašli, dávkujte však opatrně. Květy mají výraznou pryskyřičnou chuť, kterou zužitkujete i v kuchyni: najemno nakrájené do salátu, omáček či nádivek.

8. Potočnice vodní (Nasturtium officinale) Konce výhonků potočnice je možné sklízet již brzy zjara, zbytek rostliny pak od dubna. Potočnice se hodí do nákypů, pomazánek a polévek. Někdy bývá řazena mezi takzvané superpotraviny – důvodem je vysoký obsah vitaminů, minerálů a jiných prospěšných látek. Pomáhá léčit chudokrevnost, záněty a horečnatá onemocnění.

9. Řeřišnice luční (Cardamine pratensis) Tato blízká příbuzná potočnice má jednu nepříjemnou vlastnost: sníte-li jí více zasyrova, nebude to mít dobrý vliv na vaše ledviny, má na ně dráždivé účinky. Pro svou příjemně ostrou chuť je však vyhledávána jako koření do salátů, smetanových omáček nebo vaječných omelet. Lístky řeřišnice obsahují hodně vitaminu C.

10. Sedmikráska obecná (Bellis perennis) V lidovém léčitelství se tahle zdánlivě obyčejná kytička používá na širokou škálu problémů: vhodná je zejména na kožní choroby, trable s játry či kašel. V kuchyni ji využijete hlavně coby originální přísadu do salátů. Sedmikrásku sbírejte ideálně za plného slunce, kdy je rozevřená.