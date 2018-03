Jako zabít divadlo. Dědicové Harper Leeové žalují Broadway kvůli adaptaci jejího románu

Dědici spisovatelky Harper Leeové žalují amerického dramatika a režiséra Aarona Sorkina kvůli jeho broadwayské adaptaci oceňovaného románu Jako zabít ptáčka (To Kill a Mockingbird). Sorkin měl totiž údajně porušit zákaz jakkoliv měnit děj a postavy z knižní předlohy. Brodwayská hra má mít premiéru až v prosinci 2018.

O osudu očekávaného broadwayské hry na motivy bestselleru Jako zabít ptáčka rozhodne soud v Alabamě, ke kterému podali žalobu dědicové spisovatelky Harper Leeové (celý text žaloby ZDE). V žalobě stojí, že Aaron Sorkin, autor adaptace, porušil nařízení, které mu zakazovalo jakkoliv měnit děj a postavy. Scénář adaptace se tak měl vzdálit od původního „zamýšleného vyznění románu“.

V roce 2016, těsně před svou smrtí, prodala Harper Leeová práva na adaptaci svého nejslavnějšího románu divdelnímu producentovi Scottovi Rudinovi za částku 100 tisíc dolarů. Pod podmínkou, že divadelní adaptace bude věrná původnímu příběhu. Rudin adaptaci svěřil právě Aaronu Sorkinovi, dramatikovi, ale i úspěšnému filmovému režisérovi (Velká hra, The Social Network). „Můj přístup k předloze je docela jiný, než jaký zvolil pro filmovou adaptaci z roku 1962 scenárista Horton Foote,“ řekl Sorkin v rozhovoru pro New York Magazine. To je ale právě problém, kvůli kterému dědici žalobu podali. Sorkin měl totiž výrazně pozměnit charakter ústřední postavy Atikuse (anglicky Atticus) Finche a také postav jeho dvou dětí - Čipery (anglicky Scout) a Jema.

Román Jako zabít ptáčka vydala spisovatelka Harper Leeová v roce 1960. Děj je zasazen do ospalého amerického maloměsta Maycomb. Čtenář očima dětí Čipery a Jema Finchových sleduje případ, kdy je mladý černoch obviněn z brutálního znásilnění bílé dívky. Obhajoby černošského mladíka se zhostí právník Atikus Finch. Toho u soudu čeká boj proti předsudkům a také té nejhorší zlobě, jaká se v člověku rodí. Román získal Pulitzerovu cenu a je řazen mezi klasiku moderní literatury.

Již v roce 1962 se román dočkal filmového zpracování od režiséra Roberta Mulligana (Italské prázdniny, Pokrevní bratři). Postavu Atikuse ztvárnil herec Gregory Peck.