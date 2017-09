Raper James Cole objevil krásu koláží. Vystaví je v centru Prahy

Pro vůbec první výstavu svých koláží Přeplněný svět si známý raper James Cole vybral prostory Eco Art Salonu Oway Rolland v Praze na Francouzské ulici. Vernisáž proběhne 20. září od 18 hodin a je otevřená široké veřejnosti.

James Cole našel v tvorbě ručně dělaných koláží způsob relaxace od hudby teprve nedávno. „Nemusím nic psát, ani přemýšlet, jen se nechávám unášet materiálem. Je to osvobozující. Na druhou stranu, koláže jsou velmi náročná disciplína, což mě dlouho odrazovalo. Zlomilo se to až během jednoho kreativního večera s mojí přítelkyní Marií. Tehdy jsem se propadnul mimo čas a prostor a skončil až v pět ráno, kdy jsem měl hotový první kousek. Od té doby mě motivuje láska k procesu.“

Z výstavy Jamese Colea

Zdrojem papírových koláží, které James Cole vytváří, jsou primárně jeho autorské fotografie kulturních artefaktů, krajin, běžných užitných předmětů i lidí. „Skrze fotografie se nořím do proudu lidské kultury, do celé její historie, do rezervoáru přeplněného artefakty a symboly. Stejně tak se skrze fotografie dostávám ke sféře člověkem nedotčené: sféře přírody. Potápím se s nůžkami v ruce a plodím další, dosud nestvořené artefakty, které často kombinují lidské a přírodní.“ James Cole.