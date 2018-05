Janouškův stav má charakter nevyléčitelné nemoci, říkají lékaři

PRAHA Zdravotní stav odsouzeného lobbisty Romana Janouška má podle lékařů z olomoucké fakultní nemocnice charakter nevyléčitelné nemoci a jeho další pobyt ve vězení považují za rizikový. Nemocnice to napsala v doplnění posudku, které si vyžádal pražský městský soud, jenž rozhoduje o prominutí zbytku Janouškova trestu. Informovala o tom ve středu Česká televize (ČT).

Krajský soud v Brně v úterý po pěti a půl měsících rozhodl, že lobbista Roman Janoušek nemusí bezprostředně nastoupit do vězení. Jiný soud teď rozhoduje, zda Janouškovi odpustí i zbytek trestu. Důvodem je právě podnikatelův zdravotní stav.

Podle informací České televize získal dvouletý odklad. Do vězení měl Roman Janoušek nastoupit loni koncem listopadu, ale k trestu nenastoupil. Požádal totiž o prominutí zbytku trestu kvůli údajným zdravotním potížím a také o to, aby se do rozhodnutí soudu nemusel vracet do vězení. Soud nyní rozhodl pět a půl měsíce od chvíle, kdy už měl Janoušek pobývat v cele.

Ke konci se mezitím chýlí i řízení pražského městského soudu o tom, zda se Janoušek vyhne zbytku trestu úplně. Do vězení měl jít na čtyři a půl roku za to, že v březnu 2012 srazil ženu svým vozem a ujel. Ve věznici byl ani ne půl druhého roku a na jaře 2016 mu byl pobyt za mřížemi přerušený kvůli špatnému zdravotnímu stavu.

Jeho současnou kondici s ohledem na to, zda se může vrátit do výkonu trestu, nějakou dobu posuzovali lékaři na žádost pražského městského soudu. Ve svých závěrech, které zaslali soudu v dubnu, uvedli, že Janoušek není ve stavu, aby se mohl vrátit do vězení. Městský soud si pak vyžádal doplnění posudku.

ČT už dřív informovala, že Janouškův zdravotní stav zkoumala komise osmi lékařů, kteří ve svém dubnovém posudku dospěli k závěru, že klinický stav a riziko těžkého poranění mozku neumožňuje lobbistovi, aby se vrátil do vězení. Mluvčí instituce Markéta Puci tehdy pouze sdělila, že předseda senátu se rozhodl vyžádat si od znalců doplnění. Podle ČT se soud v žádosti o doplnění zajímal o to, zda je diagnóza nevyléčitelnou nemocí a jaký vývoj Janouškova stavu lékaři očekávají - tedy zda bude někdy schopen do vězení nastoupit, aniž to ohrozí jeho život.

Opilý lobbista v roce 2012 úmyslně srazil autem ženu v pražské Michli. Původně čelil obžalobě z pokusu o vraždu, nakonec byl odsouzen za ublížení na zdraví a řízení pod vlivem návykové látky. Trest nastoupil v listopadu 2014.