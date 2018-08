‚Janouškův‘ znalec prohrál boj o nevinu. Jen napadal soudy, zamítl dovolání Nejvyšší soud

Roman Janoušek nastoupil do vězení v Brně 18. listopadu 2014, jenže ze svého čtyřapůlletého trestu za těžké ublížení na zdraví si zatím moc neodseděl. Má za sebou pouze necelý rok.

Soud mu kvůli zdravotnímu stavu opakovaně povolil přerušení trestu, lobbista je tak na svobodě od března 2016. Za mříže se měl vrátit loni v listopadu, jenže tak neučinil. Opět se odkázal na zdravotní potíže.

Krajský soud v Brně letos v květnu Janouškovi přiznal dvouletý odklad k návratu do vězení. Lobbista vedle toho žádal pražské soudy, aby se nemusel vrátit do vězení vůbec. Pražský městský soud jeho žádost odmítl, toto rozhodnutí pak v srpnu potvrdil vrchní soud.