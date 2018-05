Jarda je divoch, ale měl by se krotit, míní o Foldynově hádce kvůli Nočním vlkům kolegové

DĚČÍN/PRAHA Místopředseda ČSSD Jaroslav Foldyna by měl napříště při rozmluvě s občany krotit vášně. Vesměs to vyplývá z vyjádření jeho kolegů, známých a přátel, kteří glosovali konflikt s aktivistou při návštěvě ruského motorkářského gangu Noční vlci v Průhonicích u Prahy. Server Lidovky.cz vybral respondenty z Ústeckého kraje, kde má Foldyna domácí politické zázemí.

Asi žádné jiné video s politickým podtextem nerezonovalo tento týden na sociálních sítích jako záznam, na němž si Foldyna doslova tváří v tvář vyříkává spor kvůli Nočním vlkům. Motorkáři přijeli v pondělí uctít památku sovětských vojáků při osvobozování Československa v druhé světové válce na Olšanské hřbitovy, v Průhonicích si udělali krátkou zastávku. Aktivista tam Foldynu upozornil, že jsou nástrojem propagandy ruského prezidenta Vladimira Putina. Jako bezpečnostní riziko mluví o vlcích české ministerstvo vnitra, jež připomíná jejich aktivní roli při anexi Krymu.

„Kdo zná Jardu, tak ví, že je divoch. To si nemusíme vyprávět. My jsme spolu o tom náhodou mluvili. Říkal jsem mu, že by se měl trochu krotit. Musí ukázat, že se umí ovládat,“ popsal serveru Lidovky.cz děčínský zastupitel František Pelant (ČSSD) svůj pohled na vyhrocenou slovní výměnu Foldyny s aktivistou Martinem Uhlířem, při níž nebylo daleko k fyzické konfrontaci. Foldyna je také děčínským zastupitelem, v Děčíně řídí tamější organizaci ČSSD.

Podobně mluví i jeho osobní přítel, děčínský boxer Václav Němeček. Foldyna je vedle své politické kariéry známý tím, že volný čas z valné části vyplňuje boxem. „On musí jako politik počítat s provokatéry. Že mu ujely nervy, nebylo úplně profesionální,“ soudí Němeček. Sám je podle svých slov s Foldynou často ve sporu, protože se na některých tématech neshodnou. Politikův výbuch prý ale nebyl typickým projevem jeho povahy.

Naopak chování místopředsedy ČSSD nepřekvapilo hejtmana Oldřicha Bubeníčka, který s Foldynou zasedá v radě Ústeckého kraje. Foldyna je hejtmanovým náměstkem. Výstup svého politického podřízeného z hejtmanství nepovažuje Bubeníček za vhodný. „Pan Foldyna je boxer, tak některé jeho reakce jsou prudší,“ míní hejtman, který jinak svého náměstka považuje za férového kolegu.

‚Nevím, za co by se měl omluvit‘

Vyhrocenou zůstala slovní výměna Foldyny s Uhlířem jen několik málo sekund. Oba muži si podle svědectví Uhlíře poté chvíli své postoje ujasňovali v klidné atmosféře. Poslanec, náměstek ústeckého hejtmana a děčínský zastupitel prý dokonce v souvislosti s pohledem na Rusko, jeho prezidenta Putina a aktivity Nočních vlků nezastával tak neústupnou pozici, jak by se mohlo zdát z předchozího konfliktu.

Foldynovo chování se nelíbilo šéfovi sociálních demokratů Janu Hamáčkovi. Vyzval ho k omluvě. „Tohle prostě Jaroslav Foldyna přehnal, jako místopředseda strany se musí kontrolovat a měl by se za své chování omluvit,“ reagoval na facebooku Hamáček. „Jako předseda sociální demokracie budu v pátek na jednání předsednictva s Jaroslavem Foldynou o (pondělním) incidentu a jeho chování osobně mluvit,“ doplnil. Foldyna vzápětí jako reakci vydal velmi kontroverzní video, v kterém útočí na aktivisty i novináře.



Jakkoliv prý podle šéfa strany v Ústeckém kraji Miroslava Andrta mohl Foldyna excesu na akci s Nočními vlky předejít, apelu Hamáčka Andrt nerozumí. „Můžu si myslet, že mohl mít mírnější reakci. Ale když jen reagoval, tak nevím, za co by se měl omlouvat. Neumím to posoudit,“ uvedl pro Lidovky.cz.

Foldyna chtěl dát aktivistovi ‚jazyk‘

Přestože všichni oslovení by přivítali Foldynovo mírnější vystupování, naopak téměř nikoho nepohoršila jeho účast na akci Nočních vlků. Motorkáře přitom české úřady včetně ministerstev zahraničí a vnitra považují za nejmocnější ruský gang, jenž se podílí na organizovaném zločinu. Jejich lídr Alexandr Zaldostanov je kvůli svým aktivitám na sankčním seznamu Spojených států amerických.

„Že se pan Foldyna jako motorkář přijel pozdravit s Nočními vlky, kteří jezdí po památnících padlých vojáků z druhé světové války a pokloní se jim, na tom bych neviděl nic špatného,“ podotkl hejtman Bubeníček. O rizikových či přímo kriminálních aktivitách gangu nemá podle svých slov informace. „Osobně jsem je nikdy neviděl, nikdy jsem s nimi nemluvil,“ vysvětlil.

Podle krajského předsedy Andrta nejsou Foldynovy styky s Nočními vlky ničím, na co by měla ČSSD reagovat. Jde prý o jeho soukromou aktivitu. Porozumění pro úzké vazby Foldyny s motorkáři dokonce vyjádřil jeho boxerský parťák Němeček. „Že jsou vnímaní jako organizace páchající trestnou činnost, může být pravda, a nemusí. Ale já mám mezi nimi taky kamarády a nestydím se za to. Jsou to sportovci, neřešíme politiku,“ uvedl.

Sám Foldyna na svých vazbách s Nočními vlky nevidí nic špatného. K Rudé armádě chová díky její roli v porážce nacistů velkou úctu. Proto mu přijde přirozené, vzdát úctu jejím padlým vojákům po boku ruských motorkářů. Výzvu předsedy Hamáčka k omluvě za svůj střet s aktivistou Uhlířem nevyslyší, nemá se prý za co omlouvat. Samotnou rozmíšku vysvětlil poněkud svérázně. „Nebouchli jsme do sebe hlavami, jen jsme do sebe ťukli, chtěl jsem mu dát jazyk, protože jsem si myslel, že je gay,“ řekl pro Parlamentní listy.