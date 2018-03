Jarní jídelníček: vyzkoušejte krémovou pórkovou polévku

Jak říkávaly naše babičky, dobrá polévka je základ. Ani v dnešní době by neměla chybět na našem stole a být součástí vyváženého jídelníčku.

Krémová pórková polévka

Na vývar



1 rajče



2 řapíky celeru



1 petržel



kousek petrželové natě



2 mrkve



1 cibule



sůl



Na polévku

1 větší pórek



1 větší mrkev



1 střední petržel



1 větší šalotka nebo půl cibule



2 řapíky celeru



2 menší stroužky česneku



50 g másla



2 lžíce extra panenského olivového oleje



sůl, pepř



60 ml smetany min 30% (nemusí být)



600 – 700 ml zeleninového vývaru



Na ozdobu

hladkolistá petržel, dýňová semínka či jiné oříšky



pomeranč



Dejte si vařit asi 850 ml vody. Zeleninu očistěte a rozkrojte na půlky. Rozpalte pánev s nepřilnavým povrchem (na sucho) a zeleninu opečte, aby místy byla hnědá – jako na obrázku. Poté vhoďte do vroucí vody, osolte a vařte 30 – 45 minut. Zeleninový vývar se může vařit naplno na rozdíl od vývarů masových.

Pórek opláchněte a rozdělte na bílou část a zelenou část. Mrkev, řapík i petržel očistěte škrabkou a vše společně s bílou částí pórku nakrájejte na menší kousky (jako na obrázku). Cibuli oloupejte a nasekejte na stejně velké kusy jako je zelenina. Zelenou část pórku také nasekejte, ale ponechte ji prozatím stranou. Česnek oloupejte a nasekejte na plátky.



Ve větším hrnci rozehřejte máslo a olivový olej. Přidejte nasekanou mrkev, celer, bílou část pórku a petržel a restujte asi 4 minuty na středním plamenu. Poté přidejte cibuli a restujte ještě asi 3 minutky. Nakonec přidejte česnek, opékejte ještě minutu a podlijte vývarem. Hrnec přikryjte pokličkou a vařte na vyšší stupeň asi 5 – 7 minut, dokud nebude zelenina měkká. Opravdu to netrvá dlouho. Po této době přidejte zelenou část pórku a vařte přikryté ještě tak 3 minuty, dokud pórek nezměkne. Chce to hlídat, aby se nepřevařil, protože tím přichází o tu krásnou barvu. Osolte a lehce opepřete.

Polévku přelijte do mixéru a rozmixujte úplně do hladka. Použít můžete i tyčový mixér. Pokud chcete, nyní můžete přidat trochu smetany a ještě lehce vymixovat. Polévka bude mít díky vývaru plnou chuť, bude krásně hustá díky základu z kořenové zeleniny a bude mít krásnou svítivou barvičku, protože jsme zelenou část pórku přidali až nakonec Nemusíte se bát, že by základ ze zeleniny potlačil chuť pórku, naopak, perfektně ji doplní, protože chuť pórku je velmi výrazná.

Na talíři polévku ozdobte podle své fantazie, výborná je také s máslovými krutony či zakápnutá pomerančovou šťávou.

Recept pro blog kitchenaid.cz připravila blogerka z catandcook.cz.