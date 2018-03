Jarní start. Rustikální koláč s medvědím česnekem

I když to ještě na jaro nevypadá, přesto jsou už k mání sazeničky medvědího česneku, dokonce i s rozkvetlými kvítky. Je vidět, že i supermarkety postřehly naši zálibu v bio surovině, kterou medvědí česnek určitě je. Na opravdovou sklizeň si budeme muset ještě chvilku počkat, je však jisté, že medvědí česnek nezmrzl a můžeme se těšit na jeho lesklé, zářivě zelené lístky. A také na jeho chutě a benefity.

Rustikální charakter, rustikální chuť

Pokud si připravíte tento vegetariánský koláč, počítejte s opravdově rustikální chutí. Pro tentokrát nechte spát všechna křehká máslová těsta a korpus připravte z kynutého těsta z chlebové mouky. Náplň z pórku s lístky špenátu a medvědího česneku se k němu hodí, využijte chlebové těsto nejen pro guláše a jiné pochoutky podávané v chlebu. Korpus opravdově chutná po čerstvě upečeném chlebu a náplň, kde se mísí chuť mladého špenátu s lístky medvědího česneku a třeba rukoly, kterou můžete také přidat, s ním krásně ladí.



Tajemství vybrané chutě tohoto koláče tkví v sýru. Zvolte švýcarský Gruyère, tedy tvrdý a velmi skvostný žlutý sýr, o který se Švýcaři, než jim bylo uznáno Chráněné označení původu, prali s Francouzi, kteří za Gruyère vydávali podobné sýry jako Comté nebo Beaufort. Tento sýr, který má delší dobu zrání než běžných 5 měsíců, dodá koláči ten správný šmrnc. Jeho chuť je mírně slaná, oříšková, hladká, lehce výrazná, přesto chutí nepřebije ostatní chutě v koláči. Gruyère se hodí a proto se téměř výhradně používá jako sýr pro zapékání v quiche. Koláč prakticky kromě korpusu nesolíte, chutě zůstávají. K ochucení stačí jen trochu čerstvě namletého pepře a lístky tymiánu.



Ideální pro větší počet hostů a pro zahřátí

Stále váhám, jestli koláč nazvat tart nebo pie, quishe či flan, všechny varianty jsou možné a jestli napsat, že se servíruje teplý, kdy chutná nejlépe. To jsem si myslela, když jsem ochutnala koláč ještě horký. Postupem doby se však chuť začala měnit a vlažný byl doslova fantastický. Úplně studený jsem raději nezkoušela, abych náhodou nepřišla zase na novou chuť. Každopádně vyzkoušejte všechny varianty, každý si nalezne tu svoji.

Rustikální koláč s medvědím česnekem

Těsto na základ koláče:

225 g chlebové světlé mouky



1 lžička cukru



1 lžička jemné mořské soli



1 vrchovatá lžička sušeného droždí



3 vejce



90 g změklého másla



Na náplň:

1 středně velký pórek



1 a 1/2 balíčku po 130 g baby špenátu anebo adekvátní množství mraženého špenátu



4 stroužky česneku



2 hrsti medvědího česneku



1/2 sklenky bílého vína



2 vejce



1 žloutek + 1 žloutek na pomazání



150 g zakysané smetany



110 g sýra Gruyère vcelku



větvička čerstvého tymiánu



Nejdříve si připravíme korpus. Jde o kynuté těsto, takže do kuchyňského robotu si připravíme hák na kynuté těsto. Odvážíme sypké suroviny včetně droždí, smícháme je a přesypeme do mísy robotu. V mikrovlnné troubě necháme změknout a jen zčásti rozpustit máslo. Postupně za chodu robotu přidáváme 3 vejce a máslo a hněteme až do doby, než se máslo dokonale promíchá s ostatními surovinami a těsto bude lesklé a hladké. Utvoříme bochánek a přendáme do lehce olejem potřené mísy, přikryjeme utěrkou a dáme na teplé místo kynout, dokud se objem nezdvojnásobí, což může být 1,5 až 2 hodiny.

Mezitím si připravíme náplň. Důkladně omyjeme pórek, odstraníme vrchní listy a odřízneme tmavě zelenou část. Pórek nakrájíme na jemné nudličky. Oloupeme česnek a nakrájíme ho na plátky. Na hlubší pánvi rozpustíme máslo a jemně osmahneme pórek. Přidáme (omytý a osušený) baby špenát a jen lehce asi na minutu mícháme. Přidáme omyté listy medvědího česneku nakrájené na hrubo a vše smícháme a zalijeme bílým vínem. Dáme stranou a necháme vychladnout. V míse si jen ručně lehce vyšleháme 2 vejce a 1 žloutek a přidáme zakysanou smetanu, dále si nastrouháme sýr Gruyère a oboje dáme stranou. Před přípravou těsta rozehřejeme troubu na 190 °C.

Jakmile těsto vykynulo, přendáme ho na pomoučněnou pracovní desku a vyválíme do velikosti asi o 5-6 cm větší, než je kulatá forma na koláč. Ohnivzdornou formu na tart, nejlépe keramickou, lehce vymažeme máslem a lehce vysypeme hladkou moukou.

Nyní přeneseme vyválené těsto do kulaté formy tak, aby okraje výrazně přesahovaly, a lehce je zmáčkneme k okrajům dna formy. Vychladlou směs pórku, špenátu a medvědího česneku lehce vmícháme do mísy s vejci a přidáme nastrouhaný sýr Gruyère. Přidáme trochu soli a lístky tymiánu a vše pomalu vlijeme do formy. Rozprostřeme, přesahující okraje ohneme dovnitř a nakonec přidáme asi 4 lístky medvědího česneku a pár snítek čerstvého tymiánu. Potřeme jen velmi lehce žloutkem a dáme do trouby péct. Asi po 10 minutách zmírníme teplotu jen na 180 °C a dopékáme dalších asi 25 minut. Těsto musí být do zlatova a propečené a náplň téměř usazená. Vyndáme z trouby a necháme usadit dalších 10 minut. Teprve potom krájíme a servírujeme jako samostatný pokrm třeba jen s lístky salátu.