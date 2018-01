VIDEO: Nejezchlebovu klipovou písničku inspirovala sopka Teide

Vloni v létě vydal zpěvák, písničkář a multiinstrumentalista Jaroslav "Olin" Nejezchleba druhé sólové album Nečekaná návštěva. K písni Teide nyní natočil videoklip, který portál Lidovky.cz přináší v premiéře.

Nejezchlebu dobře znají posluchači jako bývalého člena folkrockových Marsyas a kapely ETC... Vladimíra Mišíka. Poslední roky je k vidění v triu Ivana Hlase a jako frontman „all stars“ sdružení Blues Session, kde je především hlavním zpěvákem a osvědčuje tak to, co se tušilo už v dobách, kdy působil jako instrumentalista: značný pěvecký potenciál a frontmanské charisma.

Jakkoli jde v případě alba Nečekaná návštěva autorsky o Nejezchlebovo stoprocentní dílo, a třeba zrovna písnička Teide inspirovaná sopkou na ostrově Tenerife vychází z jeho osobního zážitku, velmi podstatnou práci na albu odvedla Nejezchlebova více než pravá ruka, fenomenální kytarista a skvělý aranžér Norbi Kovács, se kterým Nejezchleba hraje v Hlasově triu. Žánrový rozptyl deseti písniček je nebývalý a Kovács s Nejezchlebou vtiskli každé zajímavý nápad.