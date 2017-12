Jazz Age Fashion - revoluční dvacátá léta v módě

Výstava s názvem 1920s JAZZ AGE Fashion & Photographs věnovaná módě dvacátých let přibližuje bouřlivou dobu závratných společenských změn, které se odrazily i v módě. Výstava byla vytvořena nejprve pro londýnské Fashion and Textile Museum. Nyní je až do května k vidění v nizozemském Tilburgu. Představuje sbírku více než 150 kusů oblečení pro různé příležitosti.

Odhaluje kouzlo, frivolitu a modernitu tohoto desetiletí a ukazuje rozmanitost oděvů, které měla moderní žena k dispozici.



Emancipace žen ovlivnila módu

Byla to vzrušující doba po 1. světové válce. Ženy si zkrátily vlasy i délku svých sukní, odhodily korzety a začaly být nezávislé. Během těchto bouřlivých let vedly závratné společenské změny i k revoluci v módě.

JAZZ AGE FASHION & PHOTOGRAPHS Výstava 1920s JAZZ AGE FASHION & PHOTOGRAPHS byla připravena londýnským muzeem Fashion and Textile Museum, kde byla také k vidění do ledna 2017.

Součástí výstavy je 150 modelů haute couture i těch ready-to-wear od roku 1919 do roku 1929, ukázky filmů a fotografie slavného fotografa Jamese Abbeho, který zvěčnil největší hvězdy té doby včetně Dolly Sisters, Mary Pickford, Freda Astaira nebo Rudolpha Valentina.

Období dvacátých let minulého století nabízelo moderní ženě zcela nový styl oblékání, který také symbolizoval její nově získanou svobodu. Sociální zvyky a morálka se uvolnily, rostla optimistická nálada ve společnosti a vzkvétal akciový trh. Módní trendy se změnily s měnící se rolí žen ve společnosti. Ženy se emancipovaly - vstupovaly do pracovního procesu, dostaly volební právo, začaly sportovat, cestovat, mnohé i řídit auto...a k tomu všemu potřebovaly pohodlné, praktické, ale samozřejmě také hezké oblečení.



Nejvýraznějším rysem té doby byl „flapper“ – životní styl žen, které nosily krátké sukně i vlasy, naslouchaly jazzu a pohrdaly tím, co považovaly za příjatelné chování. Nosily volné pouzdrové šaty,které byly funkční a umožňovaly jim více pohybu, takže se mohly pořádně rozmáchnout i při charlestonu, populárním tanci té doby. Dvacátá léta totiž byla i desetiletím tance, „joie de vivre“ – umění žít a nových aktivit pro volný čas. Pocit pohybu, definovaný rytmem jazzu, byl leitmotivem doby. Poprvé v průběhu staletí odhalily ženy nejen kotníky, ale i kolena. Chlapecký vzhled se stal populárním, včetně zploštělých prsou, útlých boků a krátkých účesů, móda byla bohémská.

Nové technologie přinesly nové možnosti

Technologický vývoj nových tkanin a nových způsobů spojování tkanin také ovlivnil módu dvacátých let 20. století. Na konci 19. století bylo vyvinuto umělé hedvábí a rayonové punčochy se staly populárními celé desetiletí jako náhrada za hedvábné punčochy. Rayon byl také použit na spodním prádle. V průběhu tohoto desetiletí se také v módě začaly používat zipy a patentky vedle klasických knoflíků a místo konzervativního šněrování.

Zřetelně zdokonalené výrobní metody umožnily vyrábět oděvy cenově dostupné širokým masám a vkus průměrného člověka se stal sofistikovanějším. Návrháři přizpůsobovali svoje návrhy nejen novým pracovním příležitostem žen, ale také neformálním aktivitám včetně návštěvy kina, provozování sportu nebo cestování.

Rozmach módních časopisů

Přestože převládaly jednoduché linie a střihy, ani toto období nebylo oproštěno od luxusu. Drahé tkaniny jako hedvábí, samet a satén byly dále používány špičkovými návrháři, zatímco obchodní domy prodávaly méně nákladné varianty těchto modelů z dostupných syntetických vláken. Přesto si je některé ženy nemohly dovolit. Zato uměly šít a na pomoc jim přicházely nové módní časopisy, které ženy inspirovaly a poskytovaly jim potřebné střihy. Jedním z nich byl časopis Vogue, který nyní v rámci oslav svého 125. výročí vytvořil sérii videoklipů namluvených módní ikonou, herečkou Sarah Jessicou Parkerovou, kde se dívá zpět na historii módy a ukazuje změny v módě během dvacátých a třicátých let.



Svoboda pohybu

Doba umožňovala lidem také více cestovat, a to nejen vlakem, ale i automobily a letadly. I to vyžadovalo pohodlné a praktické oblečení. Jednou z prvních žen, která nosila kalhoty, ostříhala si vlasy a odmítla korzet, byla Coco Chanel. Pravděpodobně nejvlivnější žena v módě 20. století, Coco Chanel udělala hodně na podporu emancipace a svobody dámské módy. Dalším revolučním návrhářem byl například Jean Patou, který začal vytvářet dvojdílné pohodlné modely topu a sukně. Ty se staly módním hitem splňujícím nároky na aktivní životní styl.

Móda byla ovlivněna i novými uměleckými směry jako byl surrealismus. Po 1. světové válce se v umění projevil pomalý přechod od zaoblených abstrakcí secesní výzdoby po hladší geometrické formy uměleckého směru art deco. Elsa Schiaparelli byla jednou z klíčových italských designérek tohoto desetiletí, která byla silně ovlivněna tímto uměním a začlenila je do svých návrhů. Spojila myšlenku klasického designu s řeckým a římským imperativem pro svobodu pohybu. Její vlastní interpretace produkovala večerní šaty elegantní jednoduchosti.

Konec desetiletí přinesl krach

Bouřlivá a optimistická doba skončila třeskem. Roky spekulativního akciového trhu, nadprodukce a snadných úvěru vedly v roce 1929 k jednomu z největších krachů v historii burzy v New Yorku, což signalizovalo celosvětovou paniku v průmyslově vyspělém světě. Zatímco deprese všechno v následujících letech změnila, velké kroky, které byly učiněny pro svobodu žen, byly již nevratné.