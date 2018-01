JazzFestBrno zveřejnil kompletní program, přibyla další velká jména

JazzFestBrno 2018 - kompletní program 1. 2., Bobycentrum Jazz at Lincoln Center Orchestra with Wynton Marsalis (US) 18. 2., Besední dům Brad Mehldau (US) 15. 3., Sono Centrum Pavel Wlosok Trio & Rick Margitza (CZ, SK, US) Donny McCaslin (US) 23. 3., CED - Divadlo Husa na provázku Vít Křišťan & Oskar Török & Jiří Slavík (CZ, SK) Miroslav Vitouš & Emil Viklický (CZ) 24. 3., CED – Divadlo Husa na provázku Doug Hammond & Jiří Slavík (US, CZ) Jiří Slavík & Marian Friedl & VUS Ondráš: Mateřština (CZ) 5. 4., Bobycenturm Avishai Cohen "1970" (IL) 7. 4., CED – Divadlo Husa na provázku Blue Shadows feat. James Harries (CZ, GB) Tomáš Liška & Invisible World (CZ, RS, TR) 8. 4., CED – Divadlo Husa na provázku Radovan Tariška Quintet feat. Alex Sipiagin (SK, CZ, RU) Lukáš Oravec Quartet feat. Aaron Goldberg (SK, CZ, US) 15. 4., CED – Divadlo Husa na provázku Shalosh (IL) Vincent Peirani Quintet (FR) 18. 4., Sono Centrum Gilad Hekselman Trio (IL, US) Kurt Rosenwinkel ´Caipi´ (US, BR) 22. 4., Sono Centrum Lori A. Williams & Christian Havel Quartet (US, AT) Omar Hakim & Rachel Z “OZ Experience” feat. Linley Marthe & Louis Winsberg (US, FR, MU) 25. 4., Besední dům Kenny Barron (US) 26. 4., Divadlo na Orlí Katedra jazzové interpretace JAMU (CZ, SK, BG) 10. 5., Sono Centrum Christian McBride Big Band (US)