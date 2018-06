Jde to i na sladko. Připravte si chřestový koláč podle cukráře

Chřestová sezona stále ještě neskončila, pokud si chcete dopřát ještě jeden neobvyklý pokrm z královské zeleniny, zkuste chřestový koláč od cukráře Lukáše Skály.

Chřestový koláč

Suroviny na těsto

200 g másla



100 g cukr moučka



300 g hladké mouky



1 ks vejce



5 g kypřícího prášku



4 g soli



Suroviny na náplň

600 g chřestu hrubé váhy



300 ml pomerančové vymačkané šťávy



200 g cukr krupice



1 ks 8 cm dlouhé skořice



snítku meduňky



1/2 vanilkového lusku



Suroviny na zálivku

250 g krém fresh



100 ml čerstvé smetany



140 g třtinového cukru



kůra z jedné limetky



4 žloutky



1 vejce



Suroviny na ozdobu

4 bílky



200 g cukr krupice



Postup: Máslo necháme změknout v pokojové teplotě. Poté ho vyšleháme s cukrem do bílé pěny. Přidáme rovnou celé vejce, následně prosetou mouku s kypřícím práškem a solí. Těsto necháme do druhého dne v lednici odležet.

Vezmeme bílý chřest a očistíme ho. Připravíme si z cukru světlý karamel, který zalejeme šťávou z pomerančů. Přidáme celou skořici, rozkrojený vanilkový lusk. Poté necháme vystydnout na 50 °C. Přidáme meduňku. Chřest dáme do vakuovacího sáčku, zalejeme rozvarem z karamelu a koření, zavakuujem a necháme vařit na 50°C na 40 min, aby chřest do sebe natáhl všechny chutě z rozvaru. Chřest necháme do druhého dne v sáčku s rozvarem vychladnout.

Druhý den rozválíme těsto, vyložíme koláčovou formu a pečeme v peci předehřáté na 170 stupňů 7min. Po upečení vyndáme, okrájíme přebytečné těsto z okrajů a dáme dopéct na 4 minuty. Po vychladnutí narovnáme chřest na těsto a připravíme zálivku.

Všechny ingredience na zálivku zamícháme a necháme stát přibližně 30 min, než se nám rozpustí cukr. Po rozpuštění cukru dáme zálivku na chřest a pečeme na 160 stupňů přibližně 30 minut. Po uplynutí této doby koláč vyndáme a necháme ho vychladnout. Než nám koláč vychladne, připravíme si z bílků a cukru sníh, kterým ozdobíme koláč dle své fantazie.