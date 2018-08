Je důležité, aby byl Ondráček odsouzen, nesmíme přijímat lži, říká k pomluvě od poslance Horáček

PRAHA Policie by ráda dostala do svých rukou komunistického poslance Zdeňka Ondráčka. Požádala sněmovnu, aby jí ho vydala k trestnímu stíhání. Zákonodárce prohlásil o tehdejším prezidentském kandidátovi Michalu Horáčkovi, že spolupracoval s StB. Textař, podnikatel a producent se bránil podáním trestního oznámení. Pro Horáčka je v kauze důležité, aby zaznělo, že poslanec svým nařčením porušil zákon.

„Horáček je podle dostupných informací bývalý vekslák a spolupracovník StB s krycím jménem Sázkař. Takový člověk je mi ukradený. Jeho výlevy moudrostí nevyhledávám, ale dostávají se ke mně a pak na některé reaguji,“ uvedl loni v prosinci poslanec, když prezidentská kampaň byla krátce před svým vrcholem.

Textař měl u StB krycí jméno Sázkař, ale komunistická tajná policie ho vedla jako zájmovou osobu. Považovala ho za nepřítele zřízení. Nařčení vnímal především jako útok na svou osobní integritu. „Nemohl jsem mlčet, protože kdo mlčí, souhlasí. Pak by na mě to nařčení ulpělo, což je pro mě něco zásadně nepřijatelného,“ vysvětluje Horáček v rozhovoru pro Lidovky.cz.

Žalobci ve čtvrtek potvrdili, že policie jde po Ondráčkovi skutečně kvůli pomluvě na adresu bývalého prezidentského kandidáta. „Mohu potvrdit, že se jedná o žádost o vydání na základě trestního oznámení pana Michala Horáčka,“ uvedl pro Lidovky.cz mluvčí Městského státního zastupitelství v Praze Aleš Cimbala.

Lidovky.cz: Jste rád, že policie požádala o vydání poslance Zdeňka Ondráčka k trestnímu stíhání?

(Rozhovor vznikl krátce před potvrzením žalobců, pozn. red.) Napřed musím říci, že nevím, proč tak policie učinila. Mně nikdo žádnou zprávu nedal. Může to být cokoliv, možná že pan Ondráček provedl něco jiného, než kvůli čemu jsem na něj podal trestní oznámení. Nevím, co dělá, pokud není zrovna na Ukrajině, respektive na jejích okupovaných územích, kam jezdí přes Rusko, protože přes Ukrajinu ho nepustí. Nicméně má-li to tak být, a možná že je, protože jsem byl před časem předvolán na Policii ČR, abych vypovídal, tak mě to samozřejmě těší.



Lidovky.cz: Proč vás to těší?

Dává mi to naději, že žijeme v právním státě, kde není možné jen tak někoho hrubým způsobem nařknout. To nebyla kritika, kterou člověk pohybující se ve veřejném prostoru musí snášet. To je prostě jen lež. A já jsem nemohl mlčet, protože kdo mlčí, souhlasí. Pak by na mě to nařčení ulpělo, což je pro mě něco zásadně nepřijatelného. Proto jsem podal trestní oznámení.

Lidovky.cz: Je pro vás důležité, aby byl případně nejen obviněn, ale také obžalován a poté odsouzen?

Pro mě to je osobně mimořádně důležité, ale pak je tu ještě obecnější rovina. Nemělo by být možné, aby takové hrubé lži a osobní urážky vstupovaly do veřejného prostoru jako něco, co lze přijmout. Možná že v ideálním případě by tahle záležitost mohla sloužit k tomu, aby o tom vznikla veřejná debata, která by měla vyústit do toho, že veřejnost odmítne takový způsob prezentace. Zejména jde-li o takto vysoce postaveného člověka, který dostal důvěru veřejnosti a tvoří zákony.

Michal Horáček (Twitter) @m_horacek Policie ČR dnes požádala Sněmovnu o vydání p.Ondráčka k trestnímu stíhání. Předpokládám, že v souvislosti s mým trestním oznámením. Pan Ondráček, navzdory dokumentům, které jsem zveřejnil, mě označil za “spolupracovníka StB a vexláka”. Je vidět, že lež je pořád nepřijatelná. Díky 46 lidí to sdílí odpovědětretweetoblíbit

Lidovky.cz: Je podle vás namístě, aby za takovou pomluvu skončil ve vězení?

Nevyznám se v právním řádu. Já jen potřebuju, aby bylo jasně řečeno, že to, co řekl, je nepravda. To je pro mě klíčové.

Lidovky.cz: Očekáváte, že Poslanecká sněmovna pana Ondráčka ke stíhání vydá?

To nedokážu předjímat. I kdybych měl nějaký dojem, tak bych ho nesděloval. Je to výsostná kompetence naší sněmovny, která se rozhodne podle svého.

Lidovky.cz: Co když poslanci pana Ondráčka do rukou policie nepředají?

Byl bych zklamán, protože by to znamenalo, že si nemůžu být jistý, zda žiji v právním státě. Nebyl bych si jistý, že hrubá a lživá pomluva se nepřijímá jako něco, co je běžné a s čím se v uvozovkách musíme smířit. Já se s tím smířit nechci.

Lidovky.cz: V úvodu jste zmínil, že vás policie kvůli slovům pana Ondráčka pozvala k výpovědi. Kolikrát to bylo?

Předvolali mě jednou, byl jsem vypovídat někdy začátkem léta. A jednoznačně to bylo kvůli tomu, přímo se mě ptali na pana Ondráčka. Chtěli vědět, jestli jsem vzhledem k tomu, že to oznámení bylo podané v době prezidentské kampaně, cítil, že mě to nařčení poškodilo.

Lidovky.cz: Co jste jim řekl?

Řekl jsem, že z mého subjektivního pohledu mě to poškodilo. Ale kvantifikovat se to nedá. Nicméně těmi nařčeními operovali moji nepříznivci. Když to vyšlo v tisku, protože to prohlásil jeden z pouhých dvou set členů naší sněmovny, tedy člověk, který je ve vysokém postavení a má vážit slova více než kdokoliv jiný, tak mě to v kampani poškodilo. Ale o to tolik nejde.

Lidovky.cz: O co tedy jde především?

Poškozuje to mou osobní integritu a čest.

Lidovky.cz: Jak si vysvětluje motivaci pana poslance Ondráčka k tomu, že vás obvinil ze spolupráce s StB?

Nedokážu se vcítit do jeho myšlení, nepokoušel jsem se o to.

Lidovky.cz: Když to o vás prohlásil, byl jste dotčený, zraněný či uražený, nebo jakou emoci to ve vás vyvolalo?

Cítil jsem to jako ohrožení své osobní integrity, kterou má každý z nás, kdo si sám sebe váží. Člověk na sobě nemůže nechat takové obvinění. To je stejné, jako kdyby mě nařkl, že zneužívám děti nebo kradu v samoobsluze. Navíc já jsem z generace, která prožila většinu života za komunismu. Nespolupracovat s režimem pro mě bylo zásadní. Já jsem nebyl ani svazák, natož abych donášel StB.

Lidovky.cz: Konfrontoval vás kvůli tomu někdo v kampani, zda jste se zapletl s StB?

Spousta lidí na mě různě pokřikovala. Jednak se to dělo na sociálních sítích, jednak osobně. Pamatuji si, že jednou v Brně to bylo vyloženě nepříjemné, až skoro fyzické. Byl jsem na zápase Komety, kde je restaurant a tam na mě chlapi křičeli fízle. Bylo to nesnesitelný, musel jsem kvůli tomu odejít.

Lidovky.cz: Jak jste se proti nařčení pana poslance směrem k veřejnosti bránil?

Když jsem dělal kampaň, všechno jsem o sobě zveřejnil. Byla to má zásadní strategie. Chci takového prezidenta, nebo přinejmenším kandidáta, o kterém vím co možná vše. Proto jsem zveřejnil své majetkové přiznání a další dokumenty včetně toho, že mám lustrační osvědčení. Zveřejnil jsem i dobrozdání experta na problematiku spojenou s StB (historik Radek Schovánek, pozn. red.). Dal jsem tam také celý spis, co na mě StB vedla, ze kterého je naprosto zřejmé, že nařčení pana Ondráčka je neopodstatněné. Pan Ondráček si to mohl přečíst, ale evidentně tento můj veřejně přístupný zdroj ignoroval.

Lidovky.cz: Do jaké míry tedy myslíte, že se vám podařilo pomluvu ze strany pana Ondráčka vyvrátit?

Doufám, že tomu tak bylo, proto jsem to dělal. Myslím si, že lidé, kteří mají zájem o pravý stav věcí, si to mohli ozřejmit.