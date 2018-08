Je Jessica Chastainová pokrytec? Hlavní tvář hnutí Me Too si najala režiséra násilníka

LOS ANGELES Režisér Matthew Newton odstoupil jako režisér od očekávaného thrilleru Eve (Eva) s herečkou Jessicou Chastainovou v hlavní roli. Důvodem mají být útoky na Chastainovou na sociálních sítích, kde ji fanoušci vyčítali právě spolupráci s Newtonem. Ten byl minimálně dvakrát obviněn z násilí na ženách. Chastainová je navíc jednou z hlavních protagonistech hnutí Me Too, které proti násilí na ženách bojuje.

Očekávaný thriller Eva je v ohrožení. Od snímku odstoupil jeho režisér a zároveň scenárista Matthew Newton, kterého si najala sama herečka (film produkuje její společnost Freckle Films). „Oznámil jsem Jessice Chastainové a producentům filmu, že odstupuji jako režisér,“ napsal Newton ve svém vyjádření na sociálních sítích. „Už od chvíle, kdy byl film oznámen, nepadaly ohlasy na neúrodnou půdu. Plně si uvědomuji fakt, že bych měl jít příkladem tam, kde jsem dříve selhával. Už nikdy nemohu vzít zpět to, co jsem provedl osobám, na kterých mi záleží. Tu odpovědnost si s sebou nesu každý den,“ dodal.

Důvodem Newtonova odchodu mají být útoky na Jessicu Chastainovou na sociálních sítích. Chastainová je prominentní tváří hnutí Me Too a například v rozhovoru pro magazín The Feed tvrdila, že se vždy přesvědčí, aby na filmech nespolupracovala s násilníky a sexuálními predátory. „Je pro mě velmi důležité, abych jednala podle toho, co všem tvrdím. Mé činy musí odpovídat slovům,“ tvrdila Chastainová. Na sociálních sítích její jednání fanoušci ve spojení s Newtonem označili za pokrytectví.

Matthew Newton byl obviněn z toho, že v roce 2007 fyzicky napadl svoji tehdejší přítelkyni a měl se ji dokonce snažit vydloubnout oči. V roce 2010 zase obvinila režiséra herečka Rachel Taylorová z toho, že ji vrazil pěstí do obličeje. Newton byl dále několikrát zadržen za porušování veřejného pořádku a fyzické násilí, kterého se měl dopustit například na řidiči taxíku a hotelovém recepčním. Nějakou dobu si pobyl i v centru pro alkoholově závislé, kde mu byla také diagnostikována bipolární porucha.

„Nechápu, jak může Chastainová ospravedlnit svou spolupráci s Newtonem. Jak může obhajovat ženy a vystupovat za hnutí Me Too, když zároveň spolupracuje s někým, kdo zaútočil hned na několik žen?“ zareagovala například na sociální síti Twitter uživatelka s přezdívkou donnia.