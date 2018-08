Je to mazel, říká četařka o psím veteránovi, kterému zachránili život američtí lékaři

Chotyně (Liberecko) Psí veterán Athos, který před šesti lety málem nepřežil v Afghánistánu výbuch rakety, si následky zranění nese dodnes. Zpět do služby se devítiletý německý ovčák vrátit nemohl, navenek ale vypadá spokojeně. Jako válečný veterán zůstal v Centru vojenské kynologie v Chotyni na Liberecku. Povahově to je mazel, řekla v úterý četařka a starší kynolog centra Lenka Szymszová.

Athos byl vycvičen k vyhledávání výbušnin. Při misi v Afghánistánu utrpěl v září 2012 poranění po výbuchu rakety odpálené povstalcem na spojeneckou základnu v provincii Lógar. „Jeho příběh je známý dodnes. Když pořádáme akci pro veřejnost, lidé se ptají po přítomnosti Athose a chtějí ho vidět,“ uvedl náčelník Centra vojenské kynologie Andrej Vítek. Při prezentačních akcí se jim to většinou splní. „Samozřejmě ho využíváme tak, abychom ho neunavovali. Pokud prezentujeme dvě tři ukázky v jeden den, tak ne všichni zúčastnění mají to štěstí ho vidět,“ uvedl podplukovník Vítek.



U vybraných prezentací na veřejnosti Athose doprovází jeho psovod z afghánské mise Rostislav Bartončík. Lidé mohou Athose při akcích nejen vidět, ale i pohladit. Podle četařky má rád děti. „Je to mazlivý, kontaktní pes,“ uvedla. Jediné, co nemá rád je náhubek. Podle armádních pravidel ho při akcích pro veřejnost musí mít. „Neublížil by ale,“ dodala.

Před šesti lety život Athosovi zachránili američtí lékaři, kteří ho operovali jako kdyby šlo o člověka. Má ale trvalé zdravotní následky. V oblasti zad mu chybí asi 15 centimetrů kosti, má společný vývod pro močení i stolici a ve stehně mu zůstala střepina. Potřebuje pravidelnou veterinární péči a musí ležet v suchu. Vlhko by mu s ohledem na jeho předchozí zranění mohlo způsobit zdravotní komplikace. Nesmí mít ani žádnou velkou zátěž, i tak ale denně psí veterán naběhá a nachodí při venčení dva až tři kilometry. Míčky, které má v oblibě, mu podle kynoložky moc často nehází. „Určitě by za nimi běhal. Moc ho ale neproháníme, měl by být v klidu,“ řekla Szymszová. Hračku nemá ani ve svém kotci. „Kdyby ji rozkousal a sežral, mohl by nastat zdravotní problém,“ uvedla. Ve stravě ale žádné omezení nemá. „Sní úplně vše. Stravu mu stanovuje veterinární lékař,“ dodala. Stejně jako jiní psi má rád pamlsky.

Athose ocenila americká armáda, dostal od ní takzvanou deku hrdinů jako symbol amerického válečného hrdiny. Ocenění se mu dostalo i v ČR. V lednu 2014 obdržel od tehdejšího ministra obrany Vlastimila Picka plaketu s velkou buvolí kostí a kožený obojek s oceňujícím textem. V Chotyni jsou umístění i jiní vysloužilí armádní psi, kromě Athose jich tam je dalších deset. Podle podplukovníka Vítka jde o služební psy, které kvůli jejich agresivní povaze nebo zdravotním důvodům k odprodeji armáda nenabízí. O vysloužilé psy je jinak zájem značný. „Spíše nejsme schopni ho pokrýt,“ dodal náčelník.

Centrum vojenské kynologie je zaměřené na výcvik strážních a hlídkových psů a také psů na speciální pachové práce - vyhledávání výbušnin, drog a zbraní. Ve výcviku bývá v Chotyni mezi 50 až 80 psy. V úterý jeden armádní psovod a dva psi vyrazili na půlroční misi do Afghánistánu.