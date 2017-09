,Je to odvážný film.‘ Za kasovní propadák se muselo postavit i studio Paramount

Thriller matka! (česká premiéra 19. října) režiséra Darrena Aronofského je už po prvním víkendu v amerických kinech jedním z výrazných kasovních propadáků tohoto roku. Na prestižním serveru CinemaScore navíc film dostal F, což je nejhorší možná známka. Nezachránilo to ani hvězdné obsazení. Za snímek se nakonec muselo postavit i samo studio Paramount Pictures.

Nejmenovaná žena (Jennifer Lawrenceová) a nejmenovaný muž (Javier Bardem) tvoří manželský pár. Žijí spolu na nádherné a poklidné usedlosti obklopeni přírodou. Jenže z té divočiny přicházejí neznámí lidé, klepou jim na dveře a narušují jejich už tak neklidný spánek. To je příběh snímku mother!, který tvůrci poněkud záhadně pojmenovali s malým písmenem na začátku.



Darren Aronofsky není žádným filmovým nováčkem. Jeho snímek Černá labuť z roku 2010 získal hned čtyři nominace na Oscara. Natalie Portmanová proměnila svou nominaci za herečku v hlavní roli a přidala k tomu ještě Zlatý glóbus. Film byl nakonec i přes pomalejší start velkým úspěchem - při rozpočtu 13 milionů dolarů vydělal v kinech za celou promítací dobu o něco méně než 330 milionů.



Film měl rozpočet 30 milionů dolarů a za premiérový víkend, kdy se očekává největší zisk, vydělala pouhých 13 milionů celosvětově. Další ránu zasadil Aronofskému recenzní server CinemaScore, který filmu udělil nejhorší známku F. CinemaScore výslednou známku vypočítává z dotazníků vyplněných návštěvníky kin. Jinde nejsou recenze tak špatné, ale nic slavného to také není - na serveru Rotten Tomatoes má snímek v tuto chvíli od kritiku lehce nadprůměrných 68%, ale od diváků jen 42% (údaje k 19. září).

Do situace se muselo vložit i samotné studio Paramount Pictures. „Tento film je velmi odvážný. Mluvíme tady o režisérovi a hlavní herečce, kteří jsou na vrcholu svých kariér. Natočili film, který je záměrně takto troufalý. Všichni oslavují originální filmařinu a mají rádi třeba Netflix za to, že odvypráví příběh, který nikdo jiný vyprávět nechce. Tohle je naše verze toho samého. Je v pořádku, že se to někomu nelíbí,“ vyjádřila se v oficiálním prohlášení Megan Colliganová, vedoucí marketingu a distribuce studia Paramount.



Na snímku matka! je recenzemi kritizován hlavně příběh či spíše jeho absence. Snímek podle nich zobrazuje paralelu mezi nebem a peklem bez jiné přidané hodnoty, než jsou samotné herecké výkony.