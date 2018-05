‚Je to spíš k pláči.‘ Incident v divadle byl podle Vokřála smutné sbírání předvolebních bodů

BRNO Sobotní pokus hnutí Slušní lidé zastavit kontroverzní hru byl podle brněnského primátora Petra Vokřála (ANO) smutným sbíráním předvolebních bodů. Příznivci hnutí v reakci na nahotu herců v inscenaci Naše násilí a vaše násilí začali dupat, hvízdat a přibližně 20 jich vtrhlo na jeviště. Žádali ukončit produkci a odešli až po příchodu antikonfliktního týmu policie.

„O předpokládaném vyjádření protestu, vzhledem k charakteru hry, jsem věděl. Forma protestu ale odpovídá ‚slušným‘ lidem a Pernicovi. Co jiného se dá jiného od nich čekat,“ napsal Vokřál v textové zprávě. Boxer Zdeněk Pernica je předsedou hnutí. „Je to smutné sbírání bodů do voleb. Spíš k pláči,“ doplnil Vokřál.

Slušní lidé dlouhodobě kritizují politiku nynější koalice na magistrátu v čele s Vokřálem. Na podzim se hnutí chce účastnit komunálních voleb.

„Nechceme, aby se podobné provokace v Brně v budoucnu konaly. A naše reakce bude ještě důraznější. Nechceme, aby se podobné prasárny platily z našich daní. Vždyť nemusíte být věřící, a pokud nejste úchyl, je Vám z takového ‚představeni‘ zle,“ napsalo hnutí na své facebookové stránce.



Představení Naše násilí a vaše násilí provokativní formou poukazuje na vztah Západu k blízkovýchodním zemím. V jedné ze scén herec s trnovou korunou znásilňuje muslimku. Inscenace lublaňského divadla v režii Chorvata Olivera Frljiče byla součástí festivalu Divadelní svět Brno, který pořádá Národní divadlo Brno, příspěvková organizace magistrátu.