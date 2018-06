Je vydání Hitlerových projevů trestné? Kauza má nový náboj, zprošťující rozsudky neplatí

PRAHA Už dvakrát zazněly v kauze knižního vydání projevů nacistického vůdce Adolfa Hitlera osvobozující verdikty. Jenže dovolání nejvyššího státního zástupce dodalo případu nový impuls. Nejvyšší soud na jeho základě předchozí rozhodnutí nyní zrušil, případ se tak dostal zpět do rukou státního zástupce. Ten musí kauzu vyztužit pevnějšími důkazy.

Kniha Adolf Hitler: Projevy se objevila na českém trhu v roce 2012, do prodeje v počtu 10 tisíc kusů ji poslalo brněnské vydavatelství Guidemedia. Ve vydání titulu ale spatřil státní zástupce podporu a propagaci hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka a schvalování genocidy, před soud tak postavil jednatele firmy Pavla Kamase, redaktora Lukáše Nováka a Stanislava Beera, který do knihy přidal doplňující komentáře.

V září 2014 však trojici i firmu Městský soud v Brně očistil, v lednu následující roku jeho závěr stvrdil odvolací brněnský krajský soud. Vydání titulu sestávajícího se z osmnácti Hitlerových projevů z let 1939 až 1942 nevyhodnotil jako trestný čin. Jenže do příběhu se vložil nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman, který dovoláním posunul případ k Nejvyššímu soudu.

„Obvinění vydáním knihy propagovali neonacistické hnutí jakožto jednu z forem politického extremismu, který působí proti demokratickému ústavnímu zřízení v České republice. Výběr z projevů Adolfa Hitlera jednoznačně směřuje k relativizaci vybraných problémů moderních dějin, kdy cílem bylo vyvolat ve čtenáři pochopení pro činy Adolfa Hitlera,“ psal Zeman.

‚Dokazování nebylo pro objasnění úplné‘

Nejvyšší soud svým způsobem na jeho argumenty slyšel. Nicméně nerozhodl tak, že by trojici obžalovaných potrestal. Předchozí verdikty zrušil. Podle Nejvyššího soudu policie ani žalobci kauzu nezpracovali tak, aby v ní soudy mohly kvalifikovaně rozhodnout. Případ tak svěřil zpátky státnímu zástupci, aby případ podložil přesvědčivějšími důkazy. Strany obdržely rozhodnutí Nejvyššího soudu tento týden.

„Dokazování nebylo pro objasnění všech rozhodnutí úplné, avšak nápravu tohoto nedostatku nelze objektivně požadovat toliko na soudu, neboť již obžaloba pro závěr o vině všech obviněných neskýtala potřebný podklad,“ vyhodnotil dosavadní počínání justice a orgánů činných v trestním řízení Nejvyšší soud v rozhodnutí, do nějž Lidovky.cz nahlédly.



Soud v první řadě apeluje na to, aby státní zástupce doložil, zda vydavatelství a trojice pachatelů vydáním knihy skutečně sledovali podporu konkrétního hnutí vycházejícího z Hitlerových myšlenek. „Musí být objasněno, zda obvinění o existenci takového hnutí ví a mají v úmyslu ho propagovat. (…) Bude potřeba shromáždit důkazy i o napojení obviněných na extremistické skupiny v České republice,“ píše Nejvyšší soud.

Advokát obžalovaných verdikt kritizuje

Soud rovněž vyzval, aby odpovědný žalobce k případu přizval znalce v oblasti politologie, historie či školství. Současně z kauzy odstavil stávajícího znalce Jana Uhlíře z oboru extremismu kvůli jeho podjatosti. Uhlíř totiž knihu četl a hodnotil ještě předtím, než ji dostal coby předmět zkoumání v aktuální kauze. V minulosti navíc avizoval svůj odpor k pravicovému extremismu, což ho jako nestranného odborníka diskvalifikuje.

„Byť se věc nyní nachází opět v přípravném řízení, argumentace v podaném dovolání byla v zásadě akceptována a dříve vydaná soudní rozhodnutí zrušena, tudíž je namístě závěry Nejvyššího soudu přijmout,“ reagoval pro Lidovky.cz na aktuální vývoj v kauze mluvčí Nejvyššího státního zastupitelství Petr Malý. Jak dlouho bude policie věc pod dozorem žalobců doplňovat, lze jen hádat.

Případ v minulosti obžaloval státní zástupce Jan Petrásek. Ten se k rozhodnutí Nejvyššího soudu odmítl vyjádřit, protože případ už coby odpovědný žalobce na starosti nemá. Kauzu nyní dozoruje státní zástupce Robert Hanuš. „Jelikož jsem se o tom rozhodnutí dnes teprve dověděl, nečetl jsem jej, tak se k němu nemohu vyjádřit,“ uvedl ve středu pro Lidovky.cz žalobce Hanuš.

Obžalovaní už dříve odmítli, že by vydáním knihy šířili neonacismus. Hitlera jen považují za dobrý obchodní artikl. Současně chtěli, aby si lidé názory na jeho myšlenky udělali sami. Současný verdikt Nejvyššího soudu přijali s nelibostí. „Nejvyšší soud konstruuje, že je třeba hledat důkazy, které předtím nikdo nehledal. To není jeho úloha, on má primárně posuzovat procesní stránku věci,“ sdělil serveru Lidovky.cz jejich advokát Robert Cholenský.