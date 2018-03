Sovětští vědci za něj dostali Leninovu cenu. V Anglii použitý jed Novičok byl nejmocnější chemickou zbraní

MOSKVA/PRAHA Nervově paralytická látka Novičok, kterou byli v anglickém Salisbury podle pondělního prohlášení britské premiérky Theresy Mayové otráveni bývalý ruský tajný agent Sergej Skripal a jeho dcera, byla svého času označována za nemocnější chemickou zbraň světa, které se nic nevyrovná. V úterý to napsal ruský list Kommersant s odvoláním na chemické experty, kteří se na vývoji substance podíleli. Londýn z útoku obviňuje Moskvu, která to popírá.

Za otrávení dvojího agenta Skripala, který pracoval i pro britskou tajnou službu, je podle prohlášení Mayové zodpovědné Rusko, a to buď přímo za tento čin, nebo za to, že dovolilo, aby se nervová látka dostala do rukou jiných. Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová označila projev Mayové za pohádku a cirkusové představení.



Látku Novičok (Nováček) podle Kommersantu vyvinuli pracovníci ruského Státního vědecko-výzkumného ústavu organické chemie a technologie (GNIIOChT) koncem 80. let minulého století. Dostali za ni prý Leninovu cenu, jedno z nejvyšších sovětských státních vyznamenání.

Novičok byl vyvinut v rámci tajného projektu Foliant jako takzvaná binární chemická zbraň, napsal Kommersant s odvoláním na slova jeho tvůrců Vladimira Ugleva a Vila Mirzajanova. Do „bojového stavu“ se látka uvádí těsně před použitím, když se spojí samostatně neškodné komponenty. Oficiálně vývoj takových látek zakazují mezinárodní smlouvy, podle ruského listu je ale získání důkazů o jejich výrobě krajně obtížné.

Ruské vedení loni koncem září oficiálně oznámilo, že veškeré své chemické zbraně v souladu s mezinárodními závazky zlikvidovalo.

Jediné kriminální použití látky Novičok bylo podle Kommersantu zjištěno v roce 1995, kdy byli otráveni bankéř Ivan Kivilidi a jeho sekretářka, když vrah substancí potřel sluchátko jejich telefonu. Při vyšetřování bylo zjištěno, že látku pachatel získal od pracovníka filiálky GNIIOChT ze Saratovské oblasti. Vrah se tehdy rovněž přiotrávil a podstoupil tajnou léčbu v Moskvě.

Podle bývalých ruských špionů, na které se Kommersant odvolává, je použití nervově paralytické látky považováno za špinavou metodu zabíjení, která se používá v situacích, kdy je zájem vyvolat pozornost veřejnosti. Při použití totiž vzniká značné riziko, že otrava postihne i jiné osoby. „Existují mnohem delikátnější způsoby, kterých využívají profesionálové,“ citoval ruský list své zdroje.