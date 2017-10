Jeden mrtvý a sto tisíc lidí bez proudu. Bouře Ophelia zasáhla Britské ostrovy

DUBLIN/LONDÝN Bouře Ophelia, která v pondělí dorazila k Britským ostrovům, již zasáhla plnou silou Irsko. Podle místních médií si dosud vyžádala jeden lidský život. Silný vítr vyvracel stromy a sloupy elektrického vedení. Bez elektřiny se ocitlo na 100 000 domácností a podniků, informovali energetici.

Meteorologové uvedli, že poryvy větru dosahovaly na jižním pobřeží Irska rychlosti až 176 kilometrů v hodině. Uzavřené jsou školy i úřady.



Odborníci rovněž vydali varování pro Skotsko, Wales, Severní Irsko a ostrov Man a pro severní a jižní Anglii, kde platí výstraha před záplavami. Rušeny jsou lety, trajekty a železniční i autobusové spoje.



Irská policie vyzvala motoristy a cyklisty, aby vůbec nevyjížděli, pokud to není nezbytně nutné. Lidé by se podle ní neměli raději vydávat k pobřeží, protože to může být nebezpečné.

Premiér Leo Varadkar uvedl, že místní elektrárenská společnost ESB opraví elektrické vedení, jakmile to bude bezpečné. Obyvatele vyzval, aby zůstali doma, dokud se bouře nepřežene.

Obětí bouře se podle místní rozhlasové a televizní stanice RTE stala žena v autě, na nějž spadl strom.

Irská vláda už dříve vyhlásila nejvyšší stupeň pohotovosti v několika okresech na západě země a uvedla do pohotovosti armádu. Ophelia se předtím přehnala Atlantikem jako hurikán, cestou k evropskému pobřeží ale zeslabila na bouři.

Irský zpravodaj BBC uvedl, že Ophelia bude nejsilnější bouří, jaká zasáhla Irsko za poslední půlstoletí. Shodou okolností uplynulo dnes 30 let od takzvané Velké bouře, která v roce 1987 zabila v Británii dvě desítky lidí a skácela odhadem na 15 milionů stromů.