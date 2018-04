Žhavá vládní varianta: Hamáček na vnitro. Ve hře je ‚bolestné‘ za toleranci stíháného premiéra

PRAHA ČSSD podmínila toleranci trestně stíhaného premiéra získáním jednoho z klíčových resortů: ministerstva financí nebo vnitra. Hnutí ANO finance z rukou pustit nehodlá, ale podle informací LN by pro ČSSD mohlo být vnitro dostatečným „bolestným“.

A ujmout by se ho mohl rovnou šéf sociální demokracie Jan Hamáček, který je spolu s Jiřím Zimolou hlavou vyjednávacího týmu ČSSD. Vzhledem k tomu, že policie stíhá v kauze Čapí hnízdo dva nejvýše postavené politiky hnutí ANO, představuje ministerstvo vnitra extrémně citlivý post. Spadá pod něj policie, a proto většina sněmovních stran nechce, aby resort ovládal člověk z Babišova hnutí, protože tam je krystalický střet zájmů.



Odevzdání vnitra do rukou ČSSD má tak mít dostatečnou symboliku, aby to oranžoví straníci vnímali jako vítězství a svolili ke koalici ve vnitřním referendu.

Gesto pro oranžové?

Hnutí ANO si vzalo ve čtvrtek týden na rozmyšlenou, jak se postaví k požadavku vyřčenému Hamáčkem: „Buď vládu nepovede trestně stíhaný premiér, nebo nám dejte finance či vnitro.“



Podle zdroje LN obeznámeného s průběhem jednání v řadách Babišova hnutí převládá myšlenka, že úřad vnitra je třeba sociální demokracii přenechat. Šlo by o gesto, že ANO myslí koalici s oranžovými vážně. Sociální demokraté by mohli zaujmout roli ochránce před ovládnutím policie ze strany ANO, před čímž varuje opozice. „Nevím ale, zda to bude členům strany stačit. Nechci posílat knížecí rady Janu Hamáčkovi nebo Jiřímu Zimolovi přes telefon. Vím, jak těžké je něco vyjednat s Andrejem Babišem,“ řekl LN místopředseda poslaneckého klubu ČSSD Jan Birke. Šéf poslanců ČSSD Jan Chvojka potvrdil, že obsazení ministerstva vnitra může být rozhodujícím momentem. „Pokud nebudou chtít uvolnit ministerstvo financí, bereme vnitro,“ řekl LN Chvojka.

Otázkou ovšem je, zda do vládních námluv nově nezasáhne prezident Zeman. Dosavadní Babišova vláda v demisi totiž k nelibosti Hradu vypověděla tři ruské diplomaty v kauze Novičok a následně vydala americké justici hackera Jevgenije Nikulina. Koaliční jednání ANO s ČSSD čeká klíčové rozhodnutí. Ve hře je „bolestné“ za toleranci stíhaného premiéra