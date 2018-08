Jednání odborů s vládou o růstu platů a plány Škody a spol.

PRAHA Odboráři nejsou spokojeni s návrhem vlády, aby se pracovníkům veřejného sektoru zvedly platové tarify od ledna o čtyři procenta. Podle nich je takové navýšení platového základu nedostatečné a tarifní růst by měl být vyšší.

Odbory vs. vláda. Koaliční strany ANO a ČSSD se ve středu dohodly na tom, že by se příští rok mělo na platy vydat o osm procent peněz víc než letos. Částka na přidání činí víc než 25 miliard. Učitelům by se měl základ zvednout o deset procent, většině ostatních pracovníků o čtyři procenta a policistům a vojákům o dvě procenta. Zbytek peněz by měl putovat do odměn.

Jednání vlády s odbory o výši platů proběhne dnes dopoledne. Zúčastní se ho premiér Andrej Babiš (ANO). místopředseda vlády Jan Hamáček (ČSSD), ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová a zástupci odborů.

Jak se dařilo na železnici? České dráhy zveřejní hospodářské výsledky za první pololetí.

Kdo místo Pocheho? Proběhne jednání předsednictva ČSSD, které bude řešit obsazení ministerstva zahraničí. Kandidát ČSSD na šéfa diplomacie Miroslav Poche, kterého prezident odmítá jmenovat, si přeje, aby předsednictvo strany situaci kolem obsazení ministerstva zahraničí definitivně vyřešilo.

Móda v Praze. Ve 20:00 začíná přehlídka Mercedes-Benz Prague Fashion Week, která představí kolekce módních návrhářů a značek na sezonu jaro/léto 2019. Módní přehlídky potrvají do 4. září.

Plány Škody a spol. Ve Wolfsburgu by se mělo uskutečnit jednání představitelů německého automobilového koncernu Volkswagen s vedením jednotlivých koncernových značek včetně Škoda Auto. Jednat by měli o plánech výroby a přidělování komponentů jednotlivým značkám. Může to zásadně ovlivnit budoucí výrobu automobilek.