Její korunky nosí i u dánského dvora. Používám český křišťál, říká designérka

Spolupracuje s anglickou zpěvačkou Pixie Lottovou, ale také s mnoha dánskými herečkami, modelkami i bloggerkami. Její módu si oblíbila i dánská princezna Benedikta, která návrhářce za její práci a přínos udělila ocenění. Návrhářkou šperků se stala po ukončení taneční kariéry, založila si firmu a mezi její klienty dnes patří hlavně nevěsty. V lednu představila svou první kolekci pro každodenní nošení a večírky, která slaví velké úspěchy. I v ní používá český křišťál. „České krystaly znám už léta a jsem ráda, že s nimi mohu pracovat,“ říká dánská šperkařka Jannie Baltzerová.

Lidovky.cz: Dříve jste působila jako profesionální tanečnice. Jaký byl váš život? Byla jste jako tanečnice úspěšná a proč jste s tancem skončila?

Tanec jsem opravdu milovala a díky němu jsem procestovala svět. Mnohokrát jsem soutěžila na mistrovství Dánska a patřila jsem mezi 6 nejlepších na světě. V průběhu osmi let jsem žila v Londýně, Moskvě a Hong Kongu. Po tom všem jsem se ve svých pětadvaceti letech ale rozhodla vrátit zpět do rodného Dánska, kde jsem tři roky studovala design.

Lidovky.cz: Proč zrovna čelenky? Co jste tvořila předtím a jak jste se dostala k tomuto podnikání?

Vždy jsem měla vášeň pro doplňky. Když jsem dokončila školu designu na Skandinávské akademii pro mezinárodní módu a design v Kodani, věděla jsem, že chci navrhovat módní doplňky. Začala jsem jako návrhářka šperků se zaměřením na unikátní kožené šperky, které jsem dodávala do velmi exkluzivních butiků v různých koutech světa. Poté, co jsem se zasnoubila, přišla jsem s nápadem vytvořit něco speciálního pro mou vlastní svatbu. To byl začátek značky Jannie Baltzer Copenhagen!

Korunky, čelenky či závoje Jannie Baltzerové jsou v módním světě skutečným pojmem. Objevily se v mnoha vydáních nejprestižnějších světových magazínů jako Vogue, Elle nebo Harpers Bazaar. Do podnikání v módním průmyslu se Baltzerová pustila ve chvíli, kdy se vdávala.



Lidovky.cz: Jak byste popsala svůj styl?

Unikátní, jemné, nádherné a ručně dělané čelenky nebo závoje, které jsou všechny vyrobeny s láskou v našem kodaňském studiu. Věnuji mnoho času komunikaci s nevěstami ohledně jejich svatby – styl, téma, šaty, účes a sny, abych pro ně mohla vytvořit co nejkrásnější kousek. Miluji totiž navrhovat designové prvky dělané na zakázku, přesně pro mé nevěsty, tak aby na sobě měly při svatebním dnu pro ně perfektní doplněk.

Lidovky.cz: Kolik máte zaměstnanců?

Záleží na sezóně, ale obvykle mám k dispozici dva až čtyři lidi, kteří mi pomáhají.

Lidovky.cz: Rozhodla jste se pro spolupráci s českou značkou Preciosa. Proč?

Objevila jsem tuhle značku ještě v dobách, kdy jsem tančila, a když jsem pak začala sama navrhovat, věděla jsem, že chci pracovat s lidmi z Preciosa. Zbožňuji fakt, že společnost zachovává stejnou hodnotu ve vztahu k výrobě. Navíc na mě při mých návštěvách v Čechách velice zapůsobila rozsáhlá nabídka - obrovský výběr krystalů - tolik úžasných tvarů a barev, které perfektně zapadají do mých návrhů.

Lidovky.cz: Jsou mezi vašimi klienty i nějaké celebrity? Vzpomenete si na nějaké zajímavé příběhy vašich nevěst?

Pracuji s mnoha dánskými herečkami a zpěvačkami a rovněž i s editory časopisu Elle. Také zpěvačky Pixie Lottová nebo Carly Rose Sonenclarová z americké verze soutěže X-factor již oblékly mé návrhy.

Lidovky.cz: Existuje někdo, s kým byste rovněž chtěla navázat spolupráci? Někdo, kdo Vás inspiruje a zároveň byste chtěla, aby oblékla nějakou z vašich?

Sestra její královské výsosti princezny Mary již použila jednu z našich čelenek ozdobených krystaly od společnosti Preciosa a rozhodně bych ráda viděla i samotnou princezny v některé z našich čelenek. Myslím, že i Taylor Swiftová by v naší čelence vypadala skvěle…

Lidovky.cz: Co máte na své práci nejradši?

Zbožňuji, když mohu v nějaké zakázce pro nevěstu použít úžasné krystaly. Citím se tak šťastně a je mi zároveň velkou ctí, že mohu pracovat s mými nevěstami, které věří mně i mým návrhům, které vytvářím jen pro jejich velký den. Také mě baví spolupráce se spoustou skvělých lidí, jako jsou například stylisté a fotografové z celého světa.

Lidovky.cz: Jaké jsou vaše plány do budoucna?

Mám spoustu plánů a v současnosti pracuji na nové kolekci čelenek a šperků. Půjde o doplňky, které se budou hodit zejména na party. Mnoho nevěst už totiž žádalo, aby svou čelenku mohlo použít i po svém svatebním dnu, i proto se na tenhle projekt velice těším.

Lidovky.cz: Jak se vám líbilo v České republice? Našla jste zde nějakou inspiraci?

Praha je jedno z mých nejoblíbenějších míst a opravdu jsem se všude cítila vítaná. Těšila jsem se zejména na výstavu Manola Blahnika.