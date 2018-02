Jelen, který na Šumavě zranil turistu, má naději. Zastřelení je poslední možnost, otočil park

KVILDA Šumavský národní park považuje likvidaci jelena, který na začátku února ve výběhu u Kvidly na Prachaticku zranil turistu, za poslední možnou variantu. Hledá jinou alternativu, jak by se zvířetem naložil. Zvažuje, zda nemá jelena umístit do jiného zařízení šumavského parku, nebo jej prodat. Novinářům to řekl mluvčí parku Jan Dvořák. O jelena má zájem Klub vojenské historie Gabreta, jenž by jej rád koupil a přesunul do obory.

Park o incidentu nejprve vůbec neinformoval, se zprávou o napadení přišel Klatovský deník až dva týdny poté, co k ní došlo. Park původně avizoval plán jelena zastřelit, teď ale své plány mírní a hledá jiné možné alternativy.

„Toto zvíře nemůže pro svoji nebezpečnost již déle zůstat ve volně přístupném výběhu návštěvnického centra Kvilda,“ uvedl Dvořák. Jelen nezpůsobil turistovi vážné zranění. Podle Dvořáka zvíře postrádá jakoukoliv plachost a spíš vyhledává lidi, na něž je zvyklé.



Původní informace o tom, že by park zvíře utratil, vyvolala řadu reakcí u veřejnosti. Na obranu jelena vznikly dvě petice. Ta první, Nechte jelena z Kvildy žít, měla ke čtvrtečnímu odpoledni přes 7 000 podpisů. Druhá petice se jmenuje „Protest proti zastřelení jelena na Kvildě“ a podpisů má přes 2000. Její autorka Veronika Nejedlá serveru Lidovky.cz sdělila, že jelen podle ní agresivní nebyl.



„Já osobně jsem byla v centru dvakrát. Pokaždé jsem měla možnost vidět jelena z blízka, jelikož chodil k ohradě za lidmi. Ohrada se mi zdála bezpečná, je ohrazená a kdo by se jí chtěl vyhnout a pozorovat z dálky, je tam možnost,“ komentovala Nejedlá. „Naopak, když již nechtěl být u lidí, jednoduše odešel hlouběji do lesa, kam za ním lidé nesměli - je zde zákaz chodit mimo vyznačené cesty.“



Pro záchranu zvířete se například na svém facebookovém profilu vyjádřil i biatlonista a olympionik Michal Šlesingr. „V první řadě bych chtěl upozornit na to, že vinu za tento incident nenese jelen, ale provozovatel návštěvnického centra, který umožňoval interakci jelena s návštěvníky,“ uvedl.



Podle starosty Kvildy Václava Vostradovského, jenž je zároveň zakládajícím členem Klubu vojenské historie Gabreta, jelen už není schopný žít ve volné přírodě. „Pochází z obory a na lidi je zvyklý, proto se turistů vůbec nebojí. Rádi bychom jelena odkoupili a přesunuli ho do obory. S odstřelem rozhodně nesouhlasíme,“ řekl Vostradovský.