Jelen z Kvildy, kterého chtěli utratit, se přesune do Lán

VIMPERK/PRACHATICKO Jelen, který na začátku února v návštěvnickém centru u Kvildy na Prachaticku zranil turistu, pravděpodobně skončí v lánské oboře. Přesun jelena do výběhu v blízkosti prezidentského zámku vyjednal ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO). Upozornil na to server idnes.cz a potvrdil to mluvčí šumavského národního parku Jan Dvořák. Jelenovi kvůli napadení turisty hrozilo utracení, proti čemuž se zvedla vlna nevole, vznikla i petice.

„Podmínky v lánské oboře jsou ideální. Počítáme s tím, že by se tam jelen mohl v horizontu několika týdnů a měsíců přesunout,“ uvedl Dvořák.



Jelen žije v návštěvnickém centru u Kvildy na Prachaticku. V areálu mohou lidé sledovat jelení zvěř z bezprostřední blízkosti, aniž by jim v tom bránily bariéry. Začátkem února jeden ze 13 jelenů, kteří v návštěvnickém centru žijí, zranil turistu. Nezpůsobil mu vážný úraz.

Správa šumavského národního parku nejprve uvažovala o usmrcení zvířete. Proti záměru záhy vznikla petice, kterou od středy do dneška podepsalo na 30 tisíc lidí. Šumavský park proto začal hledat řešení, kam zvíře umístit.