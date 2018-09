‚Ještě nikdy jsme nepocítili takovou klaustrofobii.‘ První ohlasy Prvního člověka vychvalují

LOS ANGELES Houstone, Apollo 11 právě odstartovalo. První ohlasy na Prvního člověka, novinku tandemu Chazelle a Gosling, jsou obecně velmi kladné. Recenzenti nejvíce chválí atmosféru, technické zpracování a herecký výkon Ryana Goslinga. Jako mínus pak vidí to, že se snímek všemi silami snaží být převratným heroickým eposem, ačkoliv by se mohl občas držet při zemi.

Muzikál La La Land dokázal, že tandem Damien Chazelle (režie) a Ryan Gosling (herec) funguje - jejich první spolupráce si v roce 2017 odnesla hned 6 Oscarů. Teď se oba snaží magii zopakovat i v žánrově zcela jiném snímku a podle prvních ohlasů se jim to podařilo.

“Tento střízlivý a hloubavý film obsahuje emoční vypětí, drásající napětí a také vynikající technické zpracování,“ pochválil film David Rooney z webu Hollywood Reporter.

Recenze vychvalují celkovou atmosféru snímku. „Když Armstrong nastoupil do Gemini 8 a to se vzneslo k oblakům, ještě nikdy jsme nepocítili takovou klaustrofobii za zvuků skřípání kovu, jako je tomu v tomto filmu,“ napsal Alonso Duralte z webu TheWrap.

„V prvním člověku Chazelle omezí veškeré akční dění na pohledy očima samotných astronautů. Na věci, které vidí a slyší oni sami. Na věci, které si myslí a které cítí.“ míní Owen Gleiberman z webu Variety.

Oceňovaný je také samotný herecký výkon Ryana Goslinga. „Gosling to zvládl skvěle. Provede nás osmi roky vesmírných letů, nehod a tragédií. Napětí je neustálé, ale filmaři ho nevypráví za pomocí obvyklých klišé filmů o vesmíru. Používají pro to Goslingovu tvář. Je téměř bez výrazu. Téměř. Malý záchvěv jeho úst ve vypjatých situacích nebo naděje v jeho modrých očích toho ale řeknou opravdu hodně,“ myslí si David Lister z deníku Independent.

Ne všechny recenze ale srší chválou. „Je to film plný respektu, to ano. Neuplyne ale ani jediný moment, ve kterém divákovi režisér Chazelle cpe, že dělá velmi důležitou filmařskou práci. To je právě ten problém: je to film tak plný sebechvály a vlastní důležitosti o hrdinovi, který vždy radši zůstával v pozadí,“ kritizuje film Stephanie Zachareková z magazínu TIME.

„Je to sebevědomé, ale jinak prázdné technické cvičení. Je to autentický a vizuálně působivý film, který ale jako celek docela nefunguje,“ zašel ještě dál Adam Woodward z filmového webu Little White Lies.

Snímek První muž (First Man) se sice zabývá také slavným prvním letem na Měsíc, ale jádro příběhu tvoří Armstrongova cesta vesmírnou přípravkou od NASA. Snímek je založen na knížce First Man: The Life of Neil A. Armstrong (První muž: Život Neila A. Armstronga) publicisty Jamese R. Hansena. Dobově je snímek zasazen mezi roky 1961 až 1969.