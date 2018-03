Jihokorejská vládní delegace dorazila do KLDR. Povečeřeli s Kimem

SOUL/PRAHA Jihokorejská vládní delegace v pondělí přicestovala do KLDR a setkala se se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na mluvčího jihokorejského prezidenta. Jedná se o první schůzku jihokorejských představitelů s Kimem od jeho nástupu k moci koncem roku 2011.

Zvláštní vyslanci jihokorejského prezidenta Mun Če-ina plánují během své dvoudenní návštěvy jednat o způsobech dalšího zlepšování vztahů mezi oběma zeměmi i o možnosti zahájení dialogu mezi Severní Koreou a Spojenými státy.



„Desetičlenná jihokorejská delegace, vedená bezpečnostním poradcem jihokorejského prezidenta Čchong Ui-jongem, dorazila do severokorejské metropole Pchjongjangu a poté se u večeře sešla s Kimem,“ prohlásil mluvčí jihokorejského prezidenta.

Donedávna mezi Korejemi panovalo vysoké napětí kvůli severokorejským jaderným a raketovým zbrojním testům. Jihokorejský prezident Mun chce nyní využít zlepšení situace, kterou přinesla účast KLDR na zimních olympijských hrách v jihokorejském Pchjongčchangu minulý měsíc.

„Budu severokorejským představitelům tlumočit pevné odhodlání prezidenta Muna dosáhnout denuklearizace Korejského poloostrova a trvalého míru na Korejském poloostrově,“ prohlásil před odletem vedoucí delegace Čchong Ui-jong. Čchong také řekl, že se bude snažit hledat cesty, jak obnovit dialog mezi Pchjongjangem a Washingtonem.

KLDR se odmítá vzdát jaderných zbraní

Severní Korea v minulých týdnech dala najevo, že je ochotna s USA jednat a zlepšit vzájemné vztahy. Washington trvá na tom, že s Pchjongjangem zahájí rozhovory, až Severokorejci učiní konkrétní kroky směrem k jadernému odzbrojení. Severní Korea se ale vzdát svého jaderného zbrojního programu nadále odmítá.

Jižní Koreu u příležitosti únorové olympiády navštívila sestra severokorejského diktátora Kim Jo-čong, jež byla prvním členem vládnoucí dynastie Kimů, který na Jih zavítal od konce korejské války z let 1950-53.

V jihokorejské delegaci, která v pondělí přiletěla do KLDR, je rovněž šéf rozvědky So Hun a náměstek ministra pro sjednocení Čchon He-song. Po návštěvě Severní Koreje se jihokorejská delegace přesune do Spojených států, aby o výsledcích informovala tamní činitele.

Podle kritiků se KLDR svými vstřícnými gesty snaží dosáhnout zmírnění tlaku a mezinárodních sankcí, kterými Rada bezpečnosti OSN trestá Severní Koreu za její pokračující raketové a jaderné zbrojní programy. Kvůli sankcím Pchjongjang přišel o většinu zdrojů příjmů.