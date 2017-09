Nový proces s Rathem se blíží. Ať žalobce v médiích nelže, vyzval exhejtman soud

PRAHA Těsně po volbách se roztočí nové kolo soudního jednání o sedmi milionech korun v krabici od vína, což měl být podle policie úplatek pro tehdejšího středočeského hejtmana Davida Ratha za manipulaci veřejné zakázky na opravu zámku v Buštěhradu. Před novým startem procesu si chce bývalý politik ČSSD pojistit, aby se státní zástupce Petr Jirát zdržel veřejných komentářů k případu. Po soudu žádá, aby žalobci zakázal pronášet podle Ratha nepravdivé výroky.

Rathova iniciativa vychází ze sporu, jenž se státním zástupcem vede od roku 2015. Tehdy v létě žalobce Jirát v rozhovoru pro server Lidovky.cz přiblížil svůj pohled na zmíněnou korupční kauzu, v níž čerstvě padl nepravomocný rozsudek 8,5 vězení pro Ratha. Žalobce v interview mimo jiné prohlásil, že exhejtman má bokem ulité peníze z trestné činnosti, v případě pravomocného verdiktu se vyhne nástupu do vězení nebo že uteče do Izraele.

Bývalý poslanec ČSSD a exhejtman Středočeského kraje kvůli tomu podal na Jiráta žalobu na ochranu osobnosti, po státním zástupci vymáhá omluvu a kompenzaci ve výši 88 tisíc korun. Sledovanou při obou mužů dosud soud neuzavřel. Naopak v ní od Ratha obdržel nový podnět. Jedna z nejvýraznějších tváří porevoluční sociální demokracie chce po soudu, aby nařídil Jirátovi směrem k médiím bobříka mlčení.

„Žalobce (Rath) navrhuje, aby žalovanému JUDr. Petru Jirátovi byla uložena povinnost zdržet se jakéhokoli dalšího šíření nepravdivých informací a dehonestujících výroků ve vztahu k žalobci (Rathovi) v souvislosti s trestním řízením vedeným u Krajského soudu v Praze, v němž byl žalovaný JUDr. Petr Jirát v pozici státního zástupce. Totéž pak žádá, aby bylo uloženo i České republice – Krajskému státnímu zastupitelství v Praze,“ stojí v soudní listině, jež má server Lidovky.cz k dispozici.

‚Kde mám zaručeno, že si zase něco nevymyslí?‘

Čerstvé podání exhejtmana kontrastuje s tím, že se Jirát na jehu adresu v posledních měsících prakticky nevyjadřoval. Rath se však obává, že v nadcházejícím novém kole procesu se státní zástupce opět rozmluví. „Kde mám zaručeno, že teď, když začne nové řízení, si zase něco nevymyslí?“ vysvětlil Rath serveru Lidovky.cz. „Co mu zabrání, aby zase vyprávěl nějaké své domněnky?“ dodal.

„O tuto povinnost se řízení rozšířilo, soud o ní bude jednat,“ potvrdila serveru Lidovky.cz Alena Novotná, mluvčí Obvodního soudu pro Prahu 1, kde se civilní souboj obou mužů odehrává. Rathův podnět soud vypořádá až v listopadu, kdy už mezitím bude v plném proudu nové jednání případu sedmi milionů korun v krabici od vína. Proces startuje u pražského krajského soudu 23. října, následuje sedmnáct jednacích dní až do půli listopadu.

Státní zástupce Petr Jirát se ke svému občanskému sporu s exhejtmanem staví v poslední době maximálně zdrženlivě, už několik měsíců ho odmítá komentovat. „Mám na to svého právního zástupce, já na to nemám čas,“ řekl už před časem serveru Lidovky.cz. Nicméně bude zajímavé sledovat, zda si stejný odstup od médií udrží i během nového projednání případu údajného úplatku za rekonstrukci zámku Buštěhrad.

V civilním spolu s Jirátem už Rath utržil dílčí porážku. Od února se snažil do případu zahrnout i Krajské státní zastupitelství v Praze, kde žalobce působí. I po úřadu se snažil vymáhat omluvu a 88 tisíc korun. Impulsem k tomu bylo vyjádření státního zástupce, že za jeho výroky odpovídá stát. „Jirát to začal namítat až v okamžiku, kdy byla žaloba podána. Najednou se začal schovávat za záda státu, takže proto jsem se to snažil rozšířit,“ sdělil exhejtman.

Dostat do sporu s Jirátem i stát? Rath definitivně pohořel

Jenže jeho snaha vztáhnout při s Jirátem i na stát ztroskotala, svou si neprosadil ani u Obvodního soudu pro Prahu 1, ani u odvolací instance. Exhejtmanovi se vymstilo, že o svém záměru případ rozšířit státního zástupce neinformoval. „Nezkusil, jestli by doktor Jirát souhlasil se záměnou na straně žalované. A soudní pravidla říkají, že je nepřípustné takto obcházet záměnu,“ vysvětlila už dříve serveru Lidovky.cz mluvčí Obvodního soudu pro Prahu 1 Novotná. Tento názor pak definitivně stvrdil 7. září Městský soud v Praze.

Soudní tahanice obou mužů má původ na serveru Lidovky.cz, kterému zmíněný rozhovor Jirát v létě 2015 poskytl. „Neříkám, že má někde ukryto zrovna tolik. Ale tipuju to určitě na stovky milionů korun,“ řekl tehdy mimo jiné žalobce. Podle Ratha tím vytvořil z jeho rodiny terč pro potenciální únosce či vyděrače, kteří by se mohli chtít domnělých peněz zmocnit. K výši požadované kompenzace 88 tisíc došel exhejtman symbolicky, má jít o jeden Jirátův plat.

Petr Jirát posadil Ratha na lavici obžalovaných v jedné z nejznámějších korupčních kauz posledních let, bývalý první muž Středočeského kraje dostal za údajné zmanipulované zakázky v regionu 8,5 let vězení a „pokutu“ 22 milionů korun. Vrchní soud v Praze kvůli údajně nezákonným odposlechům loni v říjnu kauzu rozmetal, ale po zásahu ministra spravedlnosti Roberta Pelikána vrátil Nejvyšší soud důkazy získané operativními prostředky do hry. 23. října se tak u Krajského soudu v Praze začíná znovu.