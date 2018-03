Drahoš zakládá spolek Společně pro Česko, bude kandidovat do Senátu v Praze 4

PRAHA Jiří Drahoš, finalista prezidentské volby, se bude ucházet o post senátora v Praze 4. Hledá nyní podporu demokratických politických stran. Zároveň se svými spolupracovníky založil spolek Společně pro Česko. S jeho pomocí plánuje nabízet řešení důležitých témat. Spolek podle něj bude apolitický, nebyznysový a otevřený pro lidi, kteří v něm budou chtít pracovat.

Drahoš se neúspěšně střetl v druhém kole prezidentské volby s Milošem Zemanem. Již po volbách Drahoš řekl, že chce zůstat ve veřejném prostoru. Spekulovalo se, že se pokusí na podzim získat post senátora. To v úterý Drahoš potvrdil. Voliče bude chtít oslovit v Praze 4, kde podle svých slov dlouho žil. Kandidovat chce jako nezávislý kandidát s co nejširší podporou politických stran. Jedná proto třeba s lidovci, Starosty a nezávislými, Piráty nebo TOP 09.



Současnou senátorkou za Prahu 4 je Drahošova bývalá kolegyně z Akademie věd Eva Syková. Lékařka a vědkyně Syková byla v 1012 zvolena jako nestraník za ČSSD. Oba se již střetli v roce 2009 při volbě předsedy Akademie věd, kdy Drahoš zvítězil. V květnu 2016 Drahoš jako předseda Akademie věd Sykovou odvolal z funkce ředitelky Ústavu experimentální medicíny AV ČR kvůli kauze kolem léčby kmenovými buňkami. Podle médií ústav bral od některých pacientů během klinických studií peníze, přitom účast v nich má být ze zákona bezplatná.



Spolek Společně pro Česko Drahoš založil se šéfem své prezidentské kampaně Jakubem Kleindienstem a dalším členem volebního týmu Alešem Novákem. V příštích dnech ho chtějí zaregistrovat. Drahoš očekává na základě reakcí, že se do spolku přihlásí „obrovské množství lidí“. Jeho cílem by mělo být hledání řešení pro důležitá společenská témata a jeho prosazování napříč politickým spektrem. Drahoš zmínil třeba problém exekucí, regionálních témat, problematiky vzdělávání nebo zapojení mladých lidí do veřejného života. Spolupracovat by chtěl i s lidmi, kteří mu radili během prezidentské kampaně.



O financování kampaně i činnosti spolku bude nyní jednat se sponzory. Řekl, že je v kontaktu s řadou podporovatelů, kteří mu přispěli na financování prezidentské volby.