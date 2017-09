Jiří Kajínek na autogramiádě: Pracuji na tom, abych už nebyl vrahem

PRAHA „Postojíme chvilku? Já mám nasezeno dost,“ vtipkuje Jiří Kajínek směrem ke svým podporovatelům a celou místnost zaleje hlasitý smích. Do knihkupectví Dobrovský na Václavském náměstí v Praze si pro autogram odsouzeného nájemného vraha, kterého letos v květnu omilostnil prezident Miloš Zeman, přišly v úterý zhruba tři stovky lidí.

Kajínkova autogramiáda se konala při příležitosti dotisku jeho knihy Můj život za mřížemi, jejíž nové vydání se na knižních pultech objevilo minulý týden. Nakladatelství se k takovému kroku uchýlilo, aby čtenářům nabídlo možnost se s autorem potkat a prohodit s ním pár slov.



Amnestovaný vrah na místo, kde se již hodinu před začátkem začal scházet početný dav, dorazil na minutu přesně. A už od vchodu ho vedle několika muskulaturních bodyguardů doprovázel široký úsměv.

„Ve vězení jsem byl smířený s tím, že jsem vrah. Teď jsem na svobodě a doufám, že přijde doba, kdy tím vrahem nebudu, pracuji na tom,“ vzkázal Kajínek zaplněnému hornímu patru knihkupectví s tím, že udělá maximum, aby se událost ze 30. května 1993, kdy v plzeňských Borech podle soudů zastřelil dvě osoby, vysvětlila. „Tak, jak je odsouzena, se nestala,“ zdůraznil.

I proto, jak oznámil k radosti většiny přítomných, má v plánu o svém příběhu napsat druhou knihu. V ní se dle svých slov chce rozepsat o policistech, státních zástupcích, soudcích či příslušnících vězeňské služby. „A budu všechny jmenovat plnými jmény, aby bylo vidět, kdo je kdo. Rád se poté nechám zažalovat, jen aby lidé poznali pravdu,“ prohlásil, za což sklidil bouřlivý aplaus.

Přítomnost fanoušků, přesvědčených o jeho nevině, a novinářů si rodák z Prachovic na Chrudimsku očividně užíval. Ochotně podepisoval svou knihu i pózoval před objektivy.

Kajínek: Zemanovi budu do smrti vděčný

Mezi těmi, kteří Kajínkovi přišli vyjádřit podporu, byl mimo jiné i hudební skladatel a prezidentský kandidát Petr Hannig.



Či jeho bývalý spoluvězeň. „Známe se velmi dobře. Seděl jsem s ním, byl jen ve vedlejší cele. Chci ho jen pozdravit,“ okomentoval muž svou návštěvu. „Obdivuji ho. Věřím tomu, že to neudělal,“ řekla další návštěvnice.

Na akci, která se obešla bez jediného incidentu, se však objevili i tací, kteří Kajínkovo počínání před 24 lety schvalovali. „Pokud by k tomu neměl důvod, tak by to neudělal. Vlastně schvaluji jeho čin,“ uvedla mladá matka, která své dítě držela na vodítku.

V diskuzi před zahájením samotného podpisování došlo také na otázku, koho bude Kajínek volit v lednových prezidentských volbách. Pohotově odvětil, že nikoho jiného než Zemana volit nemůže. „Prokázal statečnost. Budu mu do smrti vděčný.“

VIDEO: Jiří Kajínek na autogramiádě své knihy měl spoustu fanoušků Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Nejznámější český trestanec opustil vězení v květnu letošního roku poté, co mu současná hlava státu odpustila zbytek jeho doživotního trestu. Ten mu v červnu roku 1998 udělil plzeňský krajský soud za to, že v borských serpentinách podle soudů několika výstřely zavraždil podnikatele Štefana Jandu, jeho strážce Juliána Pokoše a těžce zranil Pokošova bratra Vojtěcha.

Kajínek tvrdí, že je nevinný. Když ho před dvěma a půl měsíci prezident Zeman pustil na svobodu, zmínil se o svém záměru očistit se před soudem.

Vedle Prahy by se jeho autogramiáda měla uskutečnit rovněž v Brně, Ostravě a Havlíčkově Brodě.