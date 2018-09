Jó, smíchovská hospoda, láká herec Čermák na Staropramen. Spot přitom vznikl na Vinohradech

PRAHA Společná identita, vzájemnost a výlučnost, to vše se má prolínat ve smíchovské hospodě. Takový vzkaz plyne z nového reklamního spotu pivovaru Staropramen, jenž sídlí právě v této pražské části. Hlavní tváří klipu je herec Dejvického divadla Hynek Čermák. Paradoxem je, že reklama vznikla na opačném břehu Vltavy. Točila se na Vinohradech. Spot má upozornit na zapojení Staropramenu do akce Dny českého piva.

„Jó, smíchovská hospoda, tady seš mezi svejma,“ provází svůj vstup do atmosféricky osvícené hospody herec Hynek Čermák. Během více než minutového spotu divákům slovem přiblíží, čím vším se vyznačuje typická smíchovská hospoda. „Kdepak, rodinu, tu si nevybereš. Ale svou hospodu ano. Tady prostě slavíš normální život. A teď, tady můžeš oslavit Dny českýho piva ležáky ze Smíchova,“ uzavírá klip.

Ačkoliv má spot přitáhnout pozornost ke smíchovské pivní kultuře, video se natáčelo na Vinohradech. Staropramen si pro propagaci své značky vybral Hostinec U Vodoucha. Zdejší hospoda se vedle osobité atmosféry vyznačuje tím, že ve své pivní nabídce dává přednost produktům malých pivovarů. Nápoje velkých značek jako Pilsner Urquell, Budějovický Budvar či Gambrinus nečepuje. K dostání tu není ani Staropramen.

„Na výběr natáčecí lokality má vliv hned několik faktorů. Samozřejmě, že jsme v užším výběru měli hospody právě u nás doma na Smíchově a se Staropramenem,“ sdělila serveru Lidovky.cz k výběru lokace manažerka značky Staropramen Petra Chovancová. „Nakonec jsme se na základě faktorů, které ovlivňovaly délku produkce a úpravy lokalit, rozhodli pro Hostinec u Vodoucha,“ dodala s tím, že z vybraného podniku sálá kult hospody.

Jak probíhala domluva na vzniku spotu ze strany vedení samotného hostince, není jasné. Majitel podniku Tomáš Vodochodský se o okolnostech natáčení reklamy nechtěl bavit. „Nezlobte se, ale na tyto otázky odpovídat nebudu,“ uvedl pro Lidovky.cz Vodochodský, který další dva typově obdobné hostince provozuje na Žižkově a Novém Městě.

‚Je otázka, jestli tohle Pražáci chtějí‘

Oslovený reklamní expert upozorňuje, že takový postup v reklamní branži není neobvyklý. Tedy že k propagaci jedné značky poslouží produkt jiný. „Beru to jako natáčecí lokaci. Pokud by to bylo natáčeno v ateliérech, vyjde to nastejno. Nevidím to jako problém. Kdyby tam bylo napsáno, že to je konkrétní smíchovská hospoda, nebo tam byl záběr na vývěsní štít, tak budiž,“ uvedl strategický konzultant pro agenturu MarkBBDO Eduard Piňos.

Klip vznikl při příležitosti blížící se celostátní akce Dny českého piva, která proběhne v posledním zářijovém týdnu. Do festivalu se zapojí desítky tuzemských pivovarů. Kampaň má být oslavou fenoménu české hospody. Jednotlivé pivovary tak pro své zákazníky chystají pivní speciály, umožní setkání se sládky či organizují prohlídky svých závodů.

Staropramen poprvé tuto akci podpořil spotem už před dvěma lety, aktuální klip na něj navazuje. Koncept spotu s hercem Čermákem měl hostinec představit jako místo pro hraní. „Prší, mariáš, šipky nebo kulečník nesměj chybět. Hospoda je místo mezi domovem a prací: hospoda je třetí místo,“ podotkla manažerka Staropramenu Chovancová, co v diskusi o podobě reklamy zaznělo.

Podle Piňose Staropramen v novém klipu šlápl mimo. Svým vyzněním prý míří na vyznavače takové pivní kultury, v níž má silné postavení třeba Gambrinus. „Staropramen je prostě pražské pivo a to, že ho zasadím do prostředí jakési stylizované čtyřky, tomu mimo Prahu moc nepomůže. A co se týče Pražáku samotných, je otázka, jestli právě tohle chtějí. Chodí se do lokálů, což jsou čtyřky jen naoko a chodí se tam na plzeň,“ míní Piňos.