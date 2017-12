‚Jsou problémové.‘ Černá listina Harveyho Weinsteina zakazovala herečkám hrát

LOS ANGELES Peter Jackson, režisér filmové trilogie Pán prstenů, se svěřil, že mu Weinstein prostřednictvím své firmy Miramax určoval, kdo bude připuštěn na casting. O roli tak přišly herečky Ashley Juddová a Mira Sorvinová, které Weinstein na casting nechtěl pustit. Oba byly jedny z prvních, které promluvily o Weinsteinově sexuálním obtěžování.

Filmovou série Pán prstenů a Hobit produkovala firma Miramax. Tu založili v roce 1979 Harvey a Bob Weinsteinovi. Právě aféra Boba Weinsteina odstartovala vlnu přiznání ohledně sexuálních obtěžování, která vedla až k založení hashtagu #MeToo.

V rozhovoru pro novozélandský magazín Stuff promluvil režisér Peter Jackson o tom, jak se mu s Weinsteinovými spolupracovalo. Jackson v jedné z odpovědi zmínil, že si společnost Miramax nepřála, aby se herečky Ashley Juddová a Mira Sorvinová zúčastnili castingu na první díl Pána prstenů. „Pamatuji si, že nám říkali, že práce s nimi je noční můra a že se jim musíme za každou cenu vyhnout. To bylo, tuším, v roce 1998,“ vzpomíná Jackson.

Režisér, podle svých slov, neměl v té době jakýkoliv důvod nařízení Miramaxu zpochybňovat. „Zpětně si uvědomuji, že šlo o očerňovací kampaň v plném rozsahu. Byli jsme krmeni lží a v důsledku toho jsme opravdu vyškrtli tyto talentované herečky,“ dodává.

Peter Jackson ale nakonec s Miramaxem spolupracovat přestal a přešel ke společnosti New Line Cinema. V rozhovoru dále říká, že mu bratři Weinsteinové diktovali nesplnitelné podmínky.

„Jakmile jsem to ráno viděla, propukla jsem v pláč,“ reagovala na rozhovor herečka Mia Sorvinová na svém Twitteru. „Je mi špatně od srdce. Tušila jsem, že Harvey Weinstein překazil mou kariéru, ale nebyla jsem si jistá. Díky Peteru Jacksonovi za to, že byl upřímný,“ dodala.



Just seeing this after I awoke, I burst out crying. There it is, confirmation that Harvey Weinstein derailed my career, something I suspected but was unsure. Thank you Peter Jackson for being honest. I’m just heartsick https://t.co/ljK9NqICbm