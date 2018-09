Juncker bude bilancovat a Ťok jednat o dálnicích do Rakouska

Šéf Evropské komise Jean-Claude Juncker přednese svůj poslední projev o stavu EU, europoslanci budou hlasovat o návrhu pravidel pro autorská práva na internetu a ministr dopravy Dan Ťok se setká s rakouským protějškem mimo jiné nad tématem dokončení dálničních spojení mezi oběma zeměmi.

Juncker bude naposledy bilancovat. Svůj poslední projev o stavu EU přednese ve středu před Evropským parlamentem ve Štrasburku předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker. Jeho řeč bude vzhledem k blížícím se eurovolbám a konci mandátu Komise v příštím roce do jisté míry bilanční a dotkne se nepochybně také témat, jako je nadcházející britský odchod z Unie.

Autorská práva na internetu. Europoslanci dnes budou od 12:00 hlasovat o návrhu pravidel pro autorská práva na internetu. K normě, která by kromě jiného dala majitelům autorských práv nárok na podíl z využití jejich děl internetovými giganty, jako je Google, se sešlo okolo 240 různých pozměňovacích návrhů nejrůznějšího druhu. Jakým způsobem se nakonec parlament ve vztahu ke kontroverznímu návrhu zachová, není dopředu zřejmé.

Vrah z ponorky proti doživotí. Dánský odvolací soud pokračuje v jednání o případu dánského konstruktéra Petera Madsena, který byl odsouzen na doživotí za vraždu švédské novinářky Kim Wallové v ponorce. Madsen nezpochybnil samotný rozsudek, odvolal se jen proti doživotnímu trestu.

Chemnitz, Merkelová a šéf kontrarozvědky. Šéf německé civilní kontrarozvědky Hans-Georg Maaßen má parlamentnímu výboru vysvětlovat svá prohlášení týkající se situace v Chemnitzu. Čelí kvůli nim hlasům, aby ve funkci skončil. Situace v Chemnitzu, kde se konaly protesty po srpnové vraždě Němce, z níž jsou podezřelí migranti ze Sýrie a Iráku, bude zřejmě i jedním z témat dnešního projevu kancléřky Angely Merkelové.

Ťok o dálnicích do Rakouska. Ministr dopravy Dan Ťok se setká se svým rakouským protějškem Norbertem Hoferem. Hovořit budou o dokončení klíčových dálničních spojení – z Brna do Mikulova a Vídně (D52–A5) a z Prahy do Českých Budějovic a Lince (D3–S10), ale také modernizaci železničního spojení Praha–Brno–Vídeň a Praha–České Budějovice–Linec.

Schůzka „předsedů“. Schůzky nejvyšších ústavních činitelů k zahraniční politice se dnes zúčastní prezident Miloš Zeman, premiér Andrej Babiš, předseda sněmovny Radek Vondráček, ministr zahraničí Jan Hamáček a ministr obrany Lubomír Metnar. Předseda Senátu Milan Štěch se omluvil, Hrad za něj ale nepřijal náhradu v podobě zástupkyně Miluše Horské s argumentací, že schůzka je jenom pro předsedy.

Údajná korupce okolo České pošty u soudu. Městský soud v Praze projedná odvolání v kauze údajné korupce související se zajištěním bezpečnostních služeb pro Českou poštu. Případ se týká bezpečnostní agentury Alkom, jejího šéfa Václava Růžičky a podnikatele Radko Haška.

Projde zvýšení výdajových paušálů? Pokračuje schůze Poslanecké sněmovny. Poslanci by mohli schvalovat mimo jiné zvýšení výdajových paušálů pro živnostníky a širší technickou novelu volebních zákonů. Odpoledne by se měli věnovat předlohám v prvním čtení.

Střelba na náhodného kolemjdoucího. Vrchní soud v Praze dnes dopoledne projedná odvolání Jiřího Čipery, který dostal desetiletý trest vězení za zastřelení náhodného kolemjdoucího v parku v pražských Košířích.

Požár v ateliérech. Odvolací soud dnes projedná kauzu loňského založení požáru skladu v barrandovských ateliérech. Lukáš Kocur si má podle nepravomocného rozsudku odpykat 8,5 roku vězení za obecné ohrožení.

Stávka pilotů. Irská nízkonákladová letecká společnost Ryanair kvůli plánované stávce pilotů v Německu zrušila na středu 150 letů. Dotčení zákazníci budou podle Ryanairu o situaci neprodleně informováni a odškodněni. Dopravce dnes rovněž varoval, že pokud budou stávky v Německu pokračovat, povede to k rušení pracovních míst.

Nové iPhony. Americká společnost Apple po sedmé hodině večerní (SELČ) představí své novinky. Největší očekávání vyvolávají jako vždy nové iPhony, které by podle uniklých informací měla firma představit ve třech verzích.