KAIN: Bulharská anabáze. Noční můra společnosti ČEZ stále nekončí

Plán na odprodej bulharských aktiv ČEZ poněkud záhadné společnosti Inercom zhatil tamní regulátor. Na sumu přesahující osm miliard korun, kterou díky tomu měla letos získat, tak česká firma nedosáhne. Pro ČEZ je Bulharsko v­ posledních letech malou noční můrou.

Již pět let je česká energetická společnost ve válce s­bulharskými regulátory i politiky. Po dva roky dokonce vede proti Bulharsku mezinárodní arbitráž, podle české polostátní společnosti prý vládní zásahy znehodnocují její tamní investici. Podle lidí obeznámených se situací v ČEZ přitom není ani tak problémem, že by v­ Bulharsku bylo pro českou společnost apriorně nepříznivé podnikatelské prostředí. Tamní vedení firmy prý spíše nedokázalo vytvořit atmosféru, v níž by bylo možné jakékoli rozumné vyjednávání. Že to jde i jinak a že to české energetické firmy i v Bulharsku umí, dosvědčuje příklad české firmy Energo-Pro miliardáře Jaromíra Tesaře, jež v­zemi úspěšně působí sedm let. Vedení ČEZ to prostě v Bulharsku nezvládlo.

Nepovedený bulharský obchod ČEZ má i český vnitropolitický přesah. Proti prodeji tamních českých aktiv Inercomu hlasitě vystupoval Andrej Babiš. Objevilo se i podezření, že transakci sabotoval úředník ministerstva financí, když údajně poskytl bulharské straně důvěrná data z dozorčí rady, jež mohla obchod ohrozit. Někdejší předseda dozorčí rady ČEZ Václav Pačes dokonce tvrdil, že byl odvolán, aby se touto kauzou nezabýval. Skutečnost se teď už asi nedozvíme.

A co bude dál? Bulharské trápení ČEZ může skončit prodejem tamních aktiv zájemci, který se ve výběrovém řízení umístil na druhém místě. Indické konsorcium společností Future Energy a India Power ale nabízelo o několik stovek milionů korun méně než Inercom. Anebo může ČEZ v Bulharsku pokračovat dále, podle expertů má tamní byznys české energetické společnosti potenciál. V tom případě ale podle nich bude muset ČEZ změnit přístup, a ještě lépe – lidi, kteří jej reprezentují.