KAIN: Start odstartoval

Pražská burza vstoupila do nové éry. Poprvé v historii domácího kapitálového trhu na ní mohli investoři díky spuštění trhu Start nakoupit akcie malých a středně velkých českých podniků. Nedopadlo to nakonec vůbec špatně, upsat akcie se podařilo dvěma ze tří firem, na trh tak vstoupila jak obuvnická společnost Prabos, tak i výrobce strun pro 3D tisk Fillamentum.

Výrobce dronů Primoco sice akcie v požadovaném objemu neupsal, podle všeho by to ale mohl zkusit do konce roku ještě jednou. Obavy, že start Startu skončí propadákem, což by od vstupu na burzu odradilo další firmy, se tak nenaplnily. Šéf burzy Petr Koblic a jeho tým za celý projekt nového trhu zaslouží pochvalu. Spuštění Startu je sympatickou snahou rozhýbat stojaté vody kapitálového trhu v Česku. A také alespoň částečně vynahradit ztrátu některých tradičních titulů, které se stahují z hlavního trhu pražské burzy, jako je sázkařská společnost Fortuna nebo rafinérie Unipetrol.



Lze jen doufat, že se pražská burza poučí u našich severních sousedů a Start nedopadne jako varšavský trh pro menší firmy NewConnect. Ten odstartoval v roce 2007, polská burza jednoznačně upřednostnila kvantitu před kvalitou a na trh vpustila skoro každou firmu, která projevila zájem. Výsledek byl katastrofální. Za deset let své existence ztratil tamní NCIndex 75 procent své hodnoty. Jen pro připomenutí - mluvíme o době, během níž si americké akciové indexy připsaly růst o více než sto procent. Klíčová pro úspěch Startu bude právě role burzy - zda pustí na trh co nejvíce “správných” firem, které mají šanci časem vzkvétat a co nejméně těch, na nichž si investoři spálí prsty.