Šéf knižního veletrhu zakázal Kajínkovi autogramiádu. Jiří tam stejně bude, vzkázal nakladatel

PRAHA Čtyřiadvacátý ročník mezinárodního knižního veletrhu zamítl účast odsouzeného vraha Jiřího Kajínka, který tam ve spolupráci s nakladatelstvím Naše vojsko plánoval autogramiádu. „Pan Kajínek je v mých očích recidivista a z tohoto důvodu nemohu připustit, aby se například dostal do kontaktu s nezletilými návštěvníky akce,“ napsal ve vyjádření ředitel společnosti Svět knihy Radovan Auer. Šéf nakladatelství Emerich Drtina to považuje za diskriminaci.

Autogramiáda Jiřího Kajínka, autora autobiografické knihy Můj život bez mříží, se na proslulém literárním festivalu a veletrhu konat nebude. Ředitel společnosti Svět knihy Radovan Auer, který pořádá čtyřdenní akci od 10. do 13. května na pražském Výstavišti, si totiž nepřál jeho účast. Stejně tak důrazně odmítl prodej předmětů, například hrnečků a triček s podobiznami nacistů, které nakladatelství Emericha Drtiny Naše vojsko prodává.

Recidivista, který nesmí k nezletilým

Auer svůj postoj jasně popsal v mailu zaslaném Drtinovi, příteli odsouzeného dvojnásobného vraha, kterého omilostnil prezident Miloš Zeman. „Chtěl bych vám sdělit, že nesouhlasím s tím, aby se na letošním Světě knihy Praha uskutečnila autogramiáda Jiřího Kajínka. Pan Kajínek je v mých očích recidivista a z tohoto důvodu nemohu připustit, aby se například dostal do kontaktu s nezletilými návštěvníky akce, čemuž nemohu v rámci organizace a logistiky akce zabránit,“ napsal.

V další části vzkazu mu dal ultimátum. „Vzhledem k tomu, že jste stálý vystavovatel, Vás tímto žádám o smírné řešení této kauzy tím, že přihlášku doprovodného programu stáhnete a pan Kajínek na Svět knihy Praha nepřijde,“ napsal.



Drtina výzvu prý přijal. „Pan Drtina mi víceméně obratem odpověděl, že má na to sice odlišný názor, ale autogramiádu na Světě knihy dělat nebude,“ sdělil Auer.

Jak již dříve informoval server Lidovky.cz, vydavatel Drtina dlouhodobě prodává kontroverzní předměty - například trička a hrnečky s podobiznou Adolfa Hitlera či Reinharda Heydricha. Prodej šetří již řadu měsíců policie.

Ani s prodejem těchto předmětů ale Drtina na knižní akci neuspěje. Šéf veletrhu si nepřeje, aby jako vystavovatel prodával předměty, které mohou být v rozporu s českým právním řadem. Má tím na mysli předměty, které by „mohly být vnímány jako propagace hnutí, které prokazatelně směřují k potlačení práv a svobod člověka nebo hlásají národnostní, rasovou, náboženskou či třídní zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob“.



I na tuto podmínku podle ředitele veletrhu Drtina přistoupil. Na akci bude prodávat jen knihy.

Drtina si ovšem jejich domluvu zřejmě vysvětluje po svém. „Vyjádření je jednoduché, je to diskriminace. Za stánek a místo zaplatím přes 120 tisíc a pak toto. Příští rok se jim na to vykašlu,“ napsal v první odpovědi pro server Lidovky.cz. Vzápětí ovšem uvedl: „Požadavky úplně nepřijmu, neboť si myslím, že jako každý návštěvník má (Kajínek) právo se zúčastnit. Oni mi to jen nedají do programu.“

Na dotaz, zda tedy poruší pravidla, uvedl: „Předměty prodávat nebudeme, knižní veletrh je o knihách, ale Jiří tam bude.“

Nakladatel Drtina už několik měsíců prodává i předměty s vyobrazením Kajínkovy tváře, což u části veřejnosti vyvolalo znepokojení. V únoru tohoto roku Drtina navíc uspořádal s Kajínkem v pražských Vršovicích, přímo v sídle nakladatelství Naše vojsko, placenou debatu, přičemž lístek na ni stál tři sta korun. Akce se zúčastnili také reportéři serveru Lidovky.cz, kteří následně přinesli videoreportáž z události.



Navíc stále probíhají Kajínkovy autogramiády. Turné dvojnásobného vraha po celém Česku odstartovala autogramiáda v knihkupectví Knihy Dobrovský na pražském Václavském náměstí. I z té reportéři serveru Lidovky.cz exkluzivně přinesli záznam.

