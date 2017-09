Kalousek odpoví čtenářům serveru Lidovky.cz, stát chce od aktivistů z Kliniky 360 tisíc

PRAHA Předseda TOP 09 Miroslav Kalousek bude řešit převážně české problémy a bude odpovídat čtenářům serveru Lidovky.cz, americký prezident Donald Trump bude řešit světové problémy se státníky Turecka či Japonska.

Na dotazy čtenářů serveru Lidovky.cz bude ve čtvrtek od 10:30 odpovídat její předseda Miroslav Kalousek. Zatímco před čtyřmi lety projevilo TOP 09 důvěru necelých dvanáct procent voličů, letos jim poslední volební průzkumy přisuzují kolem pěti až devíti procent hlasů. Jak si strana vysvětluje takový úpadek a s jakým výsledkem by se za měsíc spokojila? Čím chce přesvědčit nerozhodné občany? S kým by případně šla do vlády a kdo naopak nepřipadá v úvahu? Sledujte online rozhovor na serveru Lidovky.cz.

Pokračuje všeobecná rozprava 72. zasedání Valného shromáždění OSN. Vystoupí mimo jiné zástupci vlád Číny, Ruska, Německa, irácký premiér Hajdar Abádí či jihokorejský prezident Mun Če-in. Americký prezident Donald Trump se na okraj Valného shromáždění OSN setká s nejvyššími představiteli Turecka, Afghánistánu a Ukrajiny a s nejvyššími představiteli Jižní Koreje a Japonska bude mimo jiné jednat o krizi se Severní Koreou.

Soud projedná žalobu Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na Autonomní sociální centrum Klinika. Úřad požaduje téměř 360 tisíc korun za bezesmluvní užívání nemovitostí, které aktivisté využívali po ukončení smlouvy o výpůjčce.



Funkce prezidenta České stomatologické komory se ujme lékař a televizní moderátor Roman Šmucler.

Startuje výstava Druhý život Tomáše Garrigua Masaryka. Koná se při příležitosti 80 let od úmrtí prvního československého prezidenta. Zúčastní se předseda Senátu Milan Štěch, předsedkyně Akademie věd Eva Zažímalová, ředitel Historického ústavu Martin Holý.



V Praze na tiskové konferenci se objeví šéf britské protievropské Strany nezávislosti Spojeného království (UKIP) Nigel Farage. Přijíždí podpořit předsedu Svobodných Petra Macha. Hovořit budou o vystoupení z Evropské unie, o kladech a záporech evropské integrace či o roli Evropského parlamentu.