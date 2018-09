Kam zmizela hvězda? Po nejznámější čínské herečce Fan Bingbingové se slehla zem

PEKING Populární herečka Fan Bingbingová, která si zahrála i v hollywoodských filmech, nebyla od července viděna na veřejnosti. Odmlčela se i na sociálních sítích, kde byla jinak velmi aktivní. Vyděšení fanoušci spekulují, že možná emigrovala nebo je ve vězení. Fan Bingbingová byla totiž zapletená do série daňových podvodů.

Fan Bingbingová byla zlaté dítě čínského filmového průmyslu. Hrála téměř v každém vysokorozpočtovém filmu v zemi. V roce 2014 pronikla i do Hollywoodu, kde si zahrála mutantku Blink ve filmu X-Men: Budoucí minulost. Její další role měla být v dramatu 355 studia Universal po boku Jessicy Chastainové, Penelope Cruzové a Lupita Nyong’ové. Tomu je teď možná konec, protože nikdo neví, kde se hvězda nachází.

Fan Bingbinová byla naposledy na veřejnosti spatřena 1. července. Její poslední příspěvek na sociálních sítích je k datu 23. července. Fanoušci spekulují, že může být buď ve vězení nebo že emigrovala neznámo kam a přetrhala všechna pouta se svou minulostí.

Ying-yang systém Obcházení nařízení probíhalo i tak, že produkční firmy hercům poskytovaly dvě sady smluv. Jedna sada vykazovala státem regulovaný příjem (a herci ji pak ukazovali úřadům) a ta druhá byla tajná se skutečným platem. Ten byl až několikanásobně větší. Bingbingová měla za čtyři dny natáčení pro film Unbreakable Spirit inkasovat 1,56 milionů dolarů. Druhá neoficiální smlouva ale vykazovala zisk 7,8 milionů dolarů.

V USA nikdo neříká hvězdám, kolik smí vydělávat a následně utrácet. V Číně je ale situace jiná a vláda se snaží hercům a filmařům určovat jejich maximální výdělek. I na přílišné utrácení je v zemi pohlíženo negativně, neboť má vysílat špatný signál mládeži. To se lidem v zábavním průmyslu nelíbilo a snažili se nařízení obcházet. To obnášelo krácení na daních, protože nikdo nepřiznával svůj skutečný příjem. Začátkem prázdnin ale bublina praskla a z řady celebrit se staly nežádoucí osoby, které byly v médiích (v Číně média vlastní stát) soustavně očerňovány. To se nevyhnulo ani Fan Bingbingové.

Zástupci Bingbingové všechna nařčení popírali a herečka si najala prestižní pekingskou advokátní firmu na svou obhajobu. Nebylo jí to ale nic platné. Koncem srpna přišel hongkongský bulvární deník The Apple Daily s informací, že byla Bingbingová spatřena v losangeleské imigrační kanceláři. Deník dále píše o tom, že herečka měla ve věci emigrace poslechnout radu herce Jackieho Chana. Ten ale informaci rázně popřel.

Je ve vězení?

Čínský státní deník Security Daily přišel zase minulý týden s informací, že je Bingbingová pod policejním dohledem, že si je vědoma svých činů a je připravená za ně přijmout trest. Tento příběh byl hojně sdílený na čínských sociálních sítích, ale záhy byl bez vysvětlení stažen. To podnítilo ještě více spekulací.

S Fan Bingbingovou se podle všeho ztratil i její snoubenec, herec Li Chen. Ten na sociální média napsal naposledy také začátkem července. Celá kauza vyvolala pozornost západních médií, ale zástupci herečky podle všeho odmítají situaci komentovat.