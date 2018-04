KAMBERSKÝ: Fusekle. Je Andrej Babiš neschopný matlal, nebo ví, co dělá?

PRAHA Půl roku od voleb jsme stále bez většinové vlády. Prezident vyzývá k takové dohodě, jakou vítěz voleb odmítá. Co se nám tu děje?

Možná vysvětlení jsou v podstatě jen dvě. Buď je Andrej Babiš zmateně improvizující nýmand, který neumí vyjednávat a ani po takřka šesti měsících nemá dohodu na dosah. Nebo zatraceně dobře ví, co dělá, a celou dobu směřuje k cíli. Přiznáváme: představa premiéra nekňuby je krajně nepříjemná. Ta druhá je ještě nepříjemnější.



Ale popořádku. Před necelým týdnem zkrachoval takřka hotový deal: ANO mělo vládnout s ČSSD za tiché podpory komunistů. Ten krach byl svým způsobem nepochopitelný. Kdyby obě strany spolupracovat chtěly, tak by jistě našly nějaký kompromis i v otázce obsazení ministerstva vnitra. Česká politika zvládla v uplynulých letech rozmotat složitější uzly. Přesto oboustranný zásek znamenal definitivní konec jednání.

Hned poté premiér oznámí, že si „nechá poradit“ od pana prezidenta – přičemž by bylo velmi podivné, kdyby netušil, co mu asi Miloš Zeman zašeptá do ouška. A ejhle: ANO prý má zkusit domluvit se s komunisty Vojtěcha Filipa a „okamuristy“ Tomia Okamury. Tedy přesně to, co Andrej Babiš celých těch takřka šest měsíců odmítal.

Důvody jeho zdrženlivosti jsou zřejmé: Evropa i domov. Pustit k moci nejen komunisty, ale i pravý extrém Babišovi přinese problémy uvnitř hnutí (malé), demonstrace na náměstích (již větší), ale zejména pozdvižená obočí v Bruselu a zvláště v Berlíně. Na pravicový extrém je německá veřejnost obzvláště citlivá a spolupráce s Okamurou by škodila jak Babišovi premiérovi, tak Babišovi byznysmenovi.

Pravdou přitom je, že vláda s podporou extrémistů není z žádném případě nevyhnutelná. Stačí, aby se šéf ANO vzdal svého osobního místa v čele vlády. Jeho dnešní dilema je tak v podstatě stejné, jako bylo den po volbách: ustoupit z požadavku, že on bude premiérem, nebo pustit k lizu extremisty?

Dnešní narativ hnutí ANO je zřejmý: „Půl roku se s námi nechtěl nikdo bavit, tak jsme se nakonec museli domluvit s těmi, kteří k domluvě ochotní byli.“ Všechno bohužel nahrává interpretaci, že Andrej Babiš se prostě nechce dělit, a komunisté a okamurovci chtějí z „kořisti“ ten nejmenší díl. Možná nás tady někdo už půl roku tahá za fusekli.