KAMBERSKÝ: Jan Amos s řemdihem. Kingdom Come může ukázat cestu i školám

PRAHA Sociologové ukázali, že suverénně používáme technologie, s nimiž jsme vyrůstali, ale k jiným máme odstup. Kdo vyrůstal v bytě s automatickou pračkou, neumí si život bez ní představit, stejně starý člověk z jiné společenské vrstvy její nákup odkládá klidně dvacet let. S videohrami je to stejné.

Před třiceti lety byly videohry „uhrovitou“ zábavou, nikdo jiný než chlapci pod dvacet se jim nevěnoval. Dnes je doba jinde, za hraní se nestydí špičkoví sportovci, televizní moderátoři ani premiéři. V tvorbě videoher ukazují svůj um i zlaté české ručičky a mozečky. Díla jako Operation Flashpoint či ArmA mají zvuk spíše mezi znalci, ale taková Mafia se stala synonymem českého úspěchu, když „kluci z Brna“ geniálně naprogramovali hru z prostředí Ameriky 30. let. Aktuální humbuk kolem hry Kingdom Come: Deliverance (nejlépe asi Království nebeské: Vysvobození) však jde dál. Nejenže jde o dílo výjimečné rozsahem (náklady byly o půlku vyšší než Svěrákův blockbuster Tmavomodrý svět), ale ukazuje i úplně jiné polohy a význam her.



Loňský trhák na mobilních telefonech Pokémon Go, v němž hráči chytali své oblíbené pokémony v reálném prostředí (snímaném telefonní) kamerou, ukázal jednu z variant budoucího hraní v podobě takzvané rozšířené reality. Kdo ví, zda příště při návštěvě Říma neuvidíme na displeji původní velikost Kolosea či se zde nebudeme honit s gladiátory… Kingdom Come ukazuje jinou cestu: hra je nádherným simulátorem středověku. Hráč se něco dozví nejen o Václavu IV., ale nahlédne i do skutečného života. Po chvilce i třináctiletý rabiát pochopí, že tehdy se lidé zdravili „Bůh s tebou“, že obyčejný drnohryz neměl šanci hodit řeč se svým lenním pánem a že stačí jedno neopatrné slovo, aby mu někdo probodl halenu i s plícemi. Že už tenkrát předkové vařili pivo a střelné zbraně byly teprve za obzorem...

Ne, netvrdíme, že velmi realistická počítačová hra, která se prodává samozřejmě primárně jako zábava, patří do každé školní třídy. Ale říkáme: Kingdom Come ukazuje cestu, po které se možná bude ubírat čím dál více následovníků. Jan Amos by se asi radoval.